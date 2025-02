Frana Onno - Valbrona: senso unico alternato prorogato fino al 28 marzo

Il senso unico alternato sulla strada Onno - Valbrona che era stato istituito a fine gennaio, dopo una frana, è stato prorogato per altri 30 giorni.

Fino a fine marzo

E' di oggi, infatti, l'ordinanza della Provincia di Como che comunica il mantenimento del semaforo a regolare la circolazione su un'unica carreggiata sulla Sp 46 fino alle 17 del 28 marzo.

La prima ordinanza aveva modificato la circolazione fino a fine febbraio in modo tale da consentire al proprietario del muro crollato (il residence Kosmopolitan) di procedere alla messa in sicurezza di tutto il muro. Tuttavia, essendo i lavori ancora in corso, si è resa necessaria la proroga: di conseguenza, come detto, il senso unico alternato con semaforo sarà in vigore ancora per un mese.

Nell'ordinanza si ricorda infatti che "in data 26/01/2025 durante le copiose precipitazioni meteoriche, nel territorio del Comune di Valbrona, si è verificato un franamento di un muro di sostegno e materiale terroso proveniente da una proprietà privata a monte della strada provinciale, che ha interessato la carreggiata". Da qui "l’istituzione di senso unico alternato, con interdizione al passaggio per tutti i veicoli, della sola corsia di monte, motivata da esigenze di sicurezza precauzionali che rendono il transito veicolare compatibile con le attuali condizioni del corpo stradale".

In queste settimane, comunque, non sono stati segnalati disagi nella circolazione a senso unico alternato lungo la strada.