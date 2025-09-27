Servono volontari, appello per l’oratorio: “Basta poco per dare una grande mano”

Con poco si può fare molto: appello alla ricerca di volontari per l’oratorio di Appiano Gentile.

Appello per l’oratorio alla ricerca di volontari

Attualmente, il gruppo è composto da una decina di persone ma per continuare a garantire il servizio al meglio, don Matteo Moda, responsabile della pastorale giovanile, ha voluto coinvolgere fedeli e non nella vita attiva della comunità pastorale Beata Vergine del Carmelo. “Diventare volontari è un modo per esserci, per partecipare – spiega una delle volontarie – Sono sempre stata legata all’oratorio e ho continuato a esserlo anche dopo che i miei figli sono cresciuti. E’ bello essere utili ed è bello farlo per la propria comunità. Personalmente, la mattina lavoro mentre il pomeriggio vengo in oratorio. A volte tutti i giorni, a volta meno ma anche perché il tempo dedicato non è la cosa più importante”. Dare quanto è possibile: la ricetta è questa.

L’importanza di spendersi per gli altri

“C’è chi può essere presente un’ora alla settimana e chi un’ora ogni 15 giorni. Più siamo meglio è. Qui un volontario si può occupare del bar, delle pulizie o, in caso di feste, anche della cucina. Qui si condividono gli stessi valori e si tessono relazioni: l’invito e venire a conoscerci”. Chi volesse diventare volontario può rivolgersi al personale in oratorio.

Festa insieme

Oggi, sabato 27 settembre, sarà protagonista lo street food, con specialità come cuoppo di pesce, gnocco fritto, hamburger e salamini. A seguire, serata musicale con i gruppi Menagrama e Liget.

Domani la messa in oratorio e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, incontro per i genitori dei ragazzi del cammino di iniziazione cristiana, giochi con gli animatori e uno spettacolo del Mago Andrea. La festa si concluderà venerdì 3 ottobre con la messa celebrata da don Matteo Missora nel quindicesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, seguita da un momento di rinfresco.