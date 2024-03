Si è chiuso il Carnevale Canturino 2024: gli Amici di Fecchio replicano la vittoria

Gli Amici di Fecchio fanno il bis: sono loro i vincitori della 98esima edizione del Carnevale Canturino 2024. Dopo il successo dello scorso anno con il carro "Ritorno al passato", replicano la vittoria con “Trasportiamo sogni”.

Si è chiuso il Carnevale Canturino 2024

Proclamazione e premiazioni si sono svolti sabato sera, 9 marzo, al teatro San Teodoro di Cantù, in una serata dedicata presentata da Francesco Montalbano di CiaoComo, musiche di DJ Ese e i video di Marco Bizzotto Cantuinvideo. Dato che l'ultima sfilata è stata annullata a causa del maltempo, non è stato infatti possibile effettuare la premiazione in quest'occasione come di consueto.

Quest’anno la classifica è stata determinata solo dalla Giuria popolare con una votazione tecnologica tramite un’app dedicata e la raccolta voti di incaricati provvisti di tablet. La classifica è stata determinata dai 354 voti raccolti durante le due sfilate andate in scena il 4 e il 17 febbraio.

La vittoria, come detto è andata agli Amici di Fecchio con il carro "Trasportiamo sogni". Al secondo posto i Baloss con "Non leggo, non ascolto, non mi informo, ma commento" mentre al terzo posto Bentransema con "Barcollo ma non mollo……se mollo crollo!!". Infine quarto classificato La Maschera con "Il ruggito della Maschera, i nostri 50 anni". Non hanno invece partecipato alla competizione il Coriandolo, Lisandrin e Buscait.

Durante la serata sono stati premiati i vincitori del Concorso fotografico "Truciolini" e “Truciolo”, alla quale hanno partecipato genitori di bambini da 0 a 6 anni, genitori delle scuole primarie e le classi delle scuole dell'infanzia e primarie. È stato assegnato un “Premio Speciale” alla scuola primaria “Gianni Rodari” di Vighizzolo per la maggior partecipazione delle classi al concorso.