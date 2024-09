Si ritrovano dopo 53 anni dalla scuola allievi

Dopo 53 anni esatti dal loro primo incontro si sono ritrovati e hanno ripercorso i mesi trascorsi insieme nel 1971 alla mitica scuola allievi Carabinieri «Cernaia» di Torino.

L'incontro

A riunire gli ex commilitoni è stato Gianmario Colzani di Ponte Lambro, presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri, sezione di Erba.

I compagni di camerata non si erano più rivisti da allora e la ricerca di tutti è stata lunga, ma alla fine l’agognato ritrovo ha avuto luogo. Non senza un pizzico di emozione per i presenti.

«Sono entrato alla “Cernaia” il 12 settembre del 1971, come allievo carabiniere ausiliario, nel 25° corso Mario Ghisleni. I primi tre mesi, comuni a tutti, servivano per seguire il corso per diventare carabinieri. Ho condiviso quel periodo nella stessa camerata con cinque commilitoni - racconta Colzani - Da tempo pensavo a come ritrovarli e all’inizio di quest’anno ho deciso di provare a cercarli. Per primo ho scovato Alfio Ceresani, di Fabriano, poco dopo anche Danilo Corsetti di Roma. Quest’ultimo, ora famoso e affermato pittore surrealista, ha continuato la carriera nell’Arma diventando brigadiere. Con loro ho iniziato a sentirmi e a organizzare una “rimpatriata”. Ma sapevamo che non eravamo solo noi e così abbiamo voluto continuare nelle ricerche».

Ne mancavano tre, infatti, a completare gli occupanti della camerata «numero 1».

«La ricerca con loro è stata più lunga. Fino a che, circa due mesi fa, sono riuscito a risalire anche a loro: Vittorio Conti di Sant’Elpidio a mare, Giovanni Cecchetti di Porto Sant’Elpidio e Luciano Coletta di Ferentino, completando così la nostra camerata di sei allievi - prosegue - Al gruppo si è poi unito Giuliano Scagnoli, di Sant’Elpidio a mare, allievo del nostro plotone».

Le emozioni

L’occasione per rivedersi sono state le vacanze estive: «In agosto ero in Abruzzo e abbiamo così deciso di organizzare l’incontro a Civitanova Marche. E’ stato davvero emozionante ritrovarsi: dopo 53 anni ci siamo anche dovuti riconoscere fisicamente. Abbiamo pranzato insieme e chiacchierato a lungo, raccontandoci cosa abbiamo fatto in tutti questi anni. Ci siamo commossi».

Ad aiutare Colzani nella ricerca sono state altre sezioni di Anc:

«Ho chiesto una mano contattando i presidenti di altre sezioni e alla fine l’obiettivo è stato raggiunto».

E proprio l’Associazione nazionale Carabinieri di Erba non smette la ricerca di nuovi volontari.