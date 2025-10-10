Si sistema il muro crollato: senso unico alternato per un mese

Senso unico alternato per la Strada provinciale 46 “della Valbrona“, per un mese, per sistemare il muro crollato a gennaio.

Per sistemare il muro crollato

La modifica alla circolazione stradale si rende necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di sistemazione di un muro di sostegno a monte della carreggiata, che era stato danneggiato a seguito di un cedimento.

La frana era avvenuta il 26 gennaio 2025 in corrispondenza di una proprietà privata e aveva interessato parte della sede stradale.

Per questo la circolazione lungo la strada provinciale sarà regolata da semaforo dal 15 ottobre al 15 novembre 2025, dalle 8 alle 17.