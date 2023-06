Da 4 giorni Birillo, un simpatico Golden Retriever di Cantù non fa ritorno dalla sua famiglia che lo cerca disperatamente e offre, a chiunque lo ritrovasse, anche una ricompensa.

Smarrito Birillo a Cantù: l'appello della famiglia disperata

Questo l'annuncio:

“Cerchiamo disperatamente il nostro adorato cane Birillo, pelo lungo beige, razza golden retriever. Ha 10 anni, non è castrato, è socievole con le persone, è dotato di regolare microchip. Smarrito il 2o giugno 2023 a Cantù, in zona Cascina Pelada. Sono disposta a una ricompensa a chi mi restituirà il nostro Birillo. La nostra famiglia è molto legata a lui e la casa è vuota adesso senza la sua allegria per i miei figli. Siamo in pensiero e forte apprensione. Se lo vedete contattatemi, oppure scattategli una fotografia e datemi la posizione. Accorrerò al più presto. Chiunque abbia notizie o se qualcuno ha saputo che è stato preso per sbaglio o gli avessero fatto del male, può contattare i nostri recapiti: 331-5400182 e 031-461409".

Questo il volantino diffuso dalla famiglia: