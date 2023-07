Avevamo provato ad aiutare la famiglia a ritrovare il suo amato cane, Birillo, un Golden Retriever che la scorsa settimana si era allontanato nella zona di Cascina Pelada a Cantù. Tante le ricerche con una catena di solidarietà elogiabile. Ma ieri, purtroppo, è arrivato l'annuncio del ritrovamento di Birillo senza vita.

Birillo è stato trovato senza vita: il cane era scomparso la scorsa settimana da Cantù

L'annuncio della scomparsa di Birillo era stato pubblicato due sabati fa, il 24 giugno 2023, a 4 giorni dal suo allontanamento e dal suo non ritorno a casa. Così la famiglia aveva fatto appello:

“Cerchiamo disperatamente il nostro adorato cane Birillo, pelo lungo beige, razza golden retriever. Ha 10 anni, non è castrato, è socievole con le persone, è dotato di regolare microchip. Smarrito il 2o giugno 2023 a Cantù, in zona Cascina Pelada. Sono disposta a una ricompensa a chi mi restituirà il nostro Birillo. La nostra famiglia è molto legata a lui e la casa è vuota adesso senza la sua allegria per i miei figli. Siamo in pensiero e forte apprensione".

Dopo un'intera settimana di ricerche Birillo è stato ritrovato, purtroppo senza vita.

"Purtroppo questa sera abbiamo ricevuto la triste notizia che Birillo non c’è più! Non si conosce la dinamica ma ormai da qualche giorno giaceva sotto una galleria dei binari del treno. Birillo ora è con la sua mamma Sole e il fratello Parsifal, ha vissuto 10 anni bellissimi libero e gioioso tra i boschi. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a diffondere e a condividere. Grazie davvero di cuore a TUTTI per il vostro supporto affetto ed aiuto nelle ricerche! Birillo ora è a casa con noi siamo felici di averlo ritrovato! Un Grazie immenso ad Elisabetta e Daniel che hanno chiamato i soccorritori, a Marco accalappiacani e a Riccardo Terzo per il recupero e per averci permesso di riportarlo a casa sua!".