Strada chiusa con le sbarre: «blindato» l’ingresso a scuola

Strada chiusa con le sbarre per permettere l’ingresso e l’uscita degli alunni in totale sicurezza dalla scuola di Appiano Gentile.

Sbarre per bloccare il traffico

Continua lo sforzo dell’Amministrazione comunale rivolto a un ridisegno del comparto scolastico, lì dove insistono, oltre alla primaria, anche le medie e, poco distante, il "Pessina". A darne notizia è il vicesindaco Luigi Caldi che, ormai da mesi, sta seguendo da vicino gli interventi di sistemazione. Insieme al rifacimento dell’asfalto, dei marciapiedi e pure alla creazione di nuovi posti auto, la maggioranza ha voluto migliorare la sicurezza, con un occhio di riguardo rivolto ai più piccoli. Proprio per questo motivo sono già state installate due sbarre, manuali, che andranno a «chiudere» la strada così da impedire il passaggio delle vetture. Per l’esattezza, entreranno in funzione nei prossimi giorni: la mattina chiusura dalle 8 alle 8.45 e, nel pomeriggio, a callo degli orari di uscita (12.40, 13 e 16)

L'intervento del vicesindaco

"Mandiamo in pensione i vecchi cartelli che venivano posizionati di volta in volta dall’agente di Polizia locale - spiega Caldi - Nei fatti, le sbarre sono state messe alla rotonda con via Caio Plinio e all’altezza di via Filagna. Da precisare come andranno a bloccare solamente una parte della carreggiata per permettere il passaggio del pulmino che trasporta i bambini a scuola. Diciamo che questa novità velocizzerà il lavoro e assicurerà un controllo migliore". Un po’ come i nuovi stalli permetteranno di avere una situazione meno caotica sul fronte viabilistico: previsti una trentina di posti auto contro gli attuali 12. "Andremo a ricavarli ridisegnando l’area, con la creazione di parcheggi a spina di pesce proprio di fronte al “Pessina”. In questo modo la zona della scuola verrà interamente rinnovata grazie anche alla sistemazione dei marciapiedi". Sono diversi, infatti, gli interventi: al rifacimento dei camminamenti davanti alla primaria e in via Caio Plinio, farà seguito la sistemazione di quello in prossimità della scuola superiore. "E’ in essere la creazione di un altro marciapiede verso via Isonzo con relativa illuminazione - prosegue il vicesindaco - Fa tutto parte di un progetto che ha richiesto una spesa di circa 400.000 euro".