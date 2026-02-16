Taglio delle piante in via Volta, Circolo Ilaria Alpi: “Un vero e proprio scempio ambientale: vergogna!”

Taglio delle piante in via Volta a Erba , il Circolo Ambiente Ilaria Alpi si unisce alla protesta.

“Un vero e proprio scempio ambientale”

Le operazioni di abbattimento delle piante all’interno della proprietà Longoni-Stampini, iniziate questa mattina, lunedì 16 febbraio, sono state predisposte per la realizzazione di una palazzina di quattro piani, approvata dall’Amministrazione comunale che ha concordato la cessione di parte dell’area per la creazione di un parcheggio a uso pubblico a disposizione della città. Subito è scattata la protesta con il presidio di questa mattina organizzato dal Coordinamento BASE e il Circolo Alpi.

“Un vero e proprio SCEMPIO ambientale per far spazio a un’anonima palazzina di 4 piani e a un nuovo parcheggio che verrà ceduto al Comune – è il commento dell’associazione Circolo Alpi – La nostra vibrante protesta è stata ribadita anche oggi. Abbiamo più volte gridato, insieme ai cittadini presenti: “State uccidendo alberi vivi!!!”. Il nostro grido di VERGOGNA è rivolto contro l’Amministrazione Comunale di Erba, che ha permesso lo scempio, consentendo anche il taglio degli alberi, basandosi solo sulla perizia agronomica eseguita dall’agronomo incaricato dai privati, quindi senza ‘validazione’ pubblica. Tra gli alberi tagliati sembrerebbe ve ne siano alcuni che lo stesso agronomo avrebbe definito sani. Denunciamo ancora una volta il parere favorevole concesso dalla Commissione comunale per il paesaggio, che ha classificato il progetto con “giudizio d’impatto neutro”, ignorando quindi la cancellazione e cementificazione del parco alberato! Da oggi il centro urbano di Erba perde uno storico parco alberato, un piccolo polmone verde, aggiungendo altro cemento e asfalto, in uno dei territori più cementificati della Provincia di Como! Esprimiamo la nostra più pesante critica nei confronti dell’attuale sindaco e Giunta di Erba: una vera e propria VERGOGNA!!!”