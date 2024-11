Tamponi anti Covid irregolari e festini con escort di lusso: primario meronese a processo

Dai tamponi anti Covid ai giocatori del Monza, all’incontro a luci rosse organizzato per conquistarsi i favori di un manager sanitario. Arrivano i conti con la giustizia per Cristiano Fusi, 53 anni, medico fisiatra originario di Merone, ex medico delle giovanili del Milan, per anni attivo alla clinica Zucchi, e Gianluca Borelli, 57.

Tamponi anti Covid irregolari e festini con escort di lusso

I due sono a processo a Milano per presunti reati di esercizio abusivo della professione medica, e favoreggiamento della prostituzione. La prima udienza si è tenuta nei giorni scorsi davanti al Gup di Milano Patrizia Nobile; il pm Alessandra Cerreti ha chiesto il rinvio a giudizio. La prossima udienza si terrà nei primi giorni di dicembre. Nel procedimento, oltre al Gruppo San Donato (di cui fa parte la Zucchi), risultano come parti offese anche quattro calciatori che nel 2020 militavano nella squadra brianzola. Tra loro ci sono anche il nazionale Davide Frattesi, 25 anni, centrocampista dell’Inter che era stato portato a Monza dalle giovanili della Roma, e Andrea Colpani, bresciano classe 1999, che alla fine dello scorso campionato ha lasciato i biancorossi con destinazione Firenze. Tra le vittime dello scandalo tamponi ci sono anche Davide Bettella, padovano 24enne, oggi difensore del Frosinone, in serie b, e il 22enne Lorenzo Pirola, capitano della Nazionale under 21, approdato in Grecia nelle fila dell’Olympiakos, la squadra del Pireo. Oltre a loro, un’altra ventina di persone risultano sottoposte a tampone a novembre 2020, in mesi di piena pandemia, da Borelli. Questo, secondo le accuse, non aveva alcuna abilitazione in campo sanitario, né alcun titolo per effettuare quel tipo di esame.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 23 novembre 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui