“Tanti auguri mamma”: la primaria di Appiano vince il contest

Gli studenti della classe 4 C della scuola di Appiano Gentile si aggiudicano il contest “Ciak si gira” dedicato alla festa della mamma.

“Mamma, L’amore più grande!"

L’amore tra madre e figli, si sa, non svanisce mai e può essere dimostrato in svariati modi: con un abbraccio, una fotografia, un disegno o un pensiero. E 21 alunni della 4 C della scuola primaria “Guglielmo Marconi” di Appiano Gentile, guidati dalle docenti Ilaria Diletta Moro e Antonella Gaccione, lo hanno dimostrato. Hanno così realizzato il video “Mamma, L’amore più grande!” che si è aggiudicato la vittoria del contest “Ciak si Gira” inserito nell’iniziativa “Tanti auguri mamma”, categoria scuola primaria. Protagoniste del cortometraggio, le voci degli alunni. I piccoli hanno letto i pensieri dedicati alla propria mamma mentre scorrono i disegni.

Sono state premiate l’originalità, la cura dei disegni e l’idea di rappresentare l’amore più grande dal primo momento in cui "è nato" e il suo crescere nel tempo. Qui sotto il video vincitore del contest.