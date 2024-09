Targa al merito sportivo per Patrizia e Marzio: il riconoscimento dal Comune

La coppia di ballerini di Anzano composta da Patrizia Proserpio e Marzio Caldera ha ricevuto un riconoscimento dal Comune per il merito sportivo.

Grande soddisfazione

Nelle scorse settimane il sindaco Rinaldo Meroni e il vicesindaco Lorenzo Salzano (assessore allo Sport) avevano premiato la campionessa italiana di nuoto Giorgia Conti, anch'ella anzanese, con una targa. Dal momento che i due danzatori della scuola Oro Dance si trovavano in ferie, il tutto è stato rimandato fino ai giorni scorsi: sabato 31 luglio si è potuta finalmente tenere la cerimonia in sala consiliare.

Patrizia e Marzio avevano commentato con soddisfazione il loro terzo posto ai Campionati Italiani di Rimini nella classe B2 combinata nazionale (6 balli): "Dal momento che siamo entrati in una categoria superiore soltanto da pochi mesi, ovvero da gennaio, per noi è un ottimo risultato. L’anno scorso abbiamo ottenuto un oro e due argenti ma eravamo in classe C. Quella di Rimini è stata quindi la nostra prima gara in B2, ma stiamo già preparando i programmi per passare in B1. Dovremo lavorare molto di più. Siamo partiti nel 2021 nella D, praticamente ogni anno siamo cresciuti di una classe".

E ora la gioia sarà ancora maggiore, visto il riconoscimento arrivato dal Comune di Anzano.