Targa sul pianoforte in Municipio alla memoria della maestra Sumiraschi

Ricordo

Al momento celebrativo in Villa Rosnati, ad Appiano, presenti alcuni dei suoi allievi.

"Dedicato a chi come me ha amato la musica al di sopra di ogni cosa". Poche parole, semplici. Poche parole cariche di significato e incise su una targa affissa, nel pomeriggio di venerdì 11 luglio, sul pianoforte presente all’interno di Villa Rosnati, ad Appiano Gentile.

Targa alla memoria sul pianoforte

E’ così che gli ex allievi della maestra Mariangela Sumiraschi hanno voluto renderle omaggio, esaudendo uno dei suoi ultimi desideri. Sumiraschi è deceduta il 3 luglio 2021 a 79 anni. Per tutta la vita si è dedicata non soltanto allo studio del pianoforte ma, anche e soprattutto, all’insegnamento. Un legame, quello con gli allievi e con Appiano Gentile, sua città d’adozione, indissolubile. Lo stesso legame che, prima di morire, l’ha portata a redigere un testamento con cui ha lasciato alcuni suoi preziosi beni all’Amministrazione comunale.

Il testamento

Nel dettaglio, come si legge, "lego il pianoforte a coda attualmente in soggiorno al Comune di Appiano Gentile, affinché venga collocato in una sala da concerto con il mio ritratto e una targa commemorativa In memoria di Mariangela Sumiraschi”. Lo strumento musicale da due anni fa bella mostra di sé e, ora, è anche stato abbellito con la targa recante proprio una frase di Sumiraschi. Tutto merito dei suoi allievi, sempre rimasti legati a una persona così speciale. "E’ un modo per fare memoria, per ricordare Mariangela che, nella sua vita, si è sempre spesa per gli altri - racconta Claudio Coltro Campi - Un momento per tutti noi emozionante. Nonostante non sia semplice, ci ritroviamo nel mese di settembre organizzando un concerto in suo onore proprio in Villa Rosnati". Durante la cerimonia presenti il consigliere Eliana Carugo e l’assessore Angela Rimoldi.