Teatro che passione, ecco i corsi a partire dai più piccoli

A Olgiate Comasco c'è voglia di teatro, corsi per tutte le età, a partire dai più piccoli.

Pioggia di proposte: che passione per il teatro[

L'impegno die giovani aggregati nell'associazione di promozione sociale Teatro dei Sussurri sta mietendo consensi. Ed ecco una vera e propria pioggia di proposte. Corsi di teatro con inizio nel prossimo mese di ottobre. Prima, open day gratuiti come occasione per conoscere da vicino l'offerta messa in campo dal sodalizio.

Open day al via

Per i bimbi dai 3 ai 6 anni di età l'appuntamento col l'open day dedicato a loro è per venerdì 13 settembre dalle 16.30 alle 18. Altra opportunità per gli interessati dai 7 ai 10 anni (primo livello): in questo caso l'open day è in calendario per giovedì 19 settembre dalle 16.30 alle 18. Per chi ha dai 7 ai 10 anni ma finalizzato al secondo livello, appuntamento dal 18 settembre dalle 16,30 alle 18. Per i ragazzi dai 15 ai 18 anni, open day giovedì 26 settembre dalle 20 alle 22. Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni: venerdì 27 settembre dalle 14.30 alle 16.30.

Invito anche agli adulti

Per gli adulti over 18 anni: open day il 27 settembre dalle 20.30 alle 22.30. Infine, gli adulti over 60 anni: il 25 settembre dalle 9.30 alle 11.30. La sede dei corsi e degli open day è al centro polifunzionale di via Repubblica. Prenotazione obbligatoria: 378-0696927. Associazione attiva anche su Facebook e Instagram.