Tir incastrato in via Monte Carmelo, ore di lavoro per liberare la strada, ad Appiano Gentile.

Strada bloccata per colpa di un Tir

Ieri mattina, mercoledì 8 ottobre, un camion lungo 18 metri, è rimasto bloccato in via Monte Carmelo. L’autista, straniero, era diretto in via della Resistenza per consegnare un carico di pellet in località Carbunitt ma il navigatore l’ha portato lungo la piccola strada che conduce alla chiesa. Il mezzo, in prossimità di una curva, è rimasto bloccato.

Intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto presenti la Polizia locale, la Protezione civile e i Vigili del fuoco di Appiano. Diversi i tentativi di liberare il camion che, ha danneggiato anche la recinzione di un’abitazione. Alla fine è dovuta intervenire una gru proveniente da Milano per sollevare il rimorchio e rimetterlo in carreggiata. Il camion, a quel punto, è arrivato sul piazzale della chiesa ed è potuto riprendere la strada giusta fino a destinazione.