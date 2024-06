Torna il White Charity Party, l'evento benefico de "La Breva70" e l'associazione "La Stecca" di Como

Una grande serata all’insegna del divertimento, della musica e della solidarietà. È il White Charity Party che si terrà sabato 15 giugno alla sede di Noivoiloro Società Cooperativa di Erba in via del Lavoro 7.

I progetto sostenuti

Dopo il successo dell’edizione dell’anno scorso, Breva70, classe 1970 Associazione La Stecca di Como, ripropone l’evento ma con qualche novità: innanzitutto quest’anno i progetti sostenuti saranno due.

“Siamo lieti di riproporre anche quest’anno il White Charity Party con due novità, il format Cenando & Ballando – spiega Federica Tenti, Rosa d’Oro Breva70 – e le realtà che sosterremo, grazie al ricavato di questo evento, saranno Noivoiloro per borse lavoro e tutoraggio di persone svantaggiate in inserimento lavorativo e Fondazione Scalabrini per un progetto di Housing sociale rivolto ai giovani”.

Nel 2023 furono consegnati quasi 15 mila euro all’Associazione Noivoiloro e quest’anno l’obbiettivo è raccogliere altrettanti fondi per sostenere le due realtà. Il White Charity Party farà divertire tutti con tanta musica, da Massimo Vita a Icio Voice alla DeeJay History fino ai nostalgici del Remember 2001 Club.

Già sold out la cena

La serata sarà total white, dagli addobbi alla mise en place e i partecipanti sono invitati ad indossare abiti rigorosamente bianchi, sempre con lo spirito tipico di Breva70 di far del bene divertendosi. L’evento avrà inizio alle 19.00 con un aperitivo di benvenuto e la musica di Massimo Vita che intratterrà i partecipanti nella prima parte della serata. Seguirà la cena con il format Cenando & Ballando, una cena completa servita al tavolo e animata dal vocalist Icio Voice che farà ballare e cantare tra una portata e l’altra. Alle 21.30 inizierà la grande festa in bianco, The Party: si potrà ballare con la DeeJay History e Remember 2001 Club di Roberto Curtis che si alterneranno in consolle.

“Abbiamo già raggiunto il sold out con trecento cene prenotate e siamo molto felici – chiude Federica Tenti – ma c’è ancora la possibilità di partecipare al Party dalle 21.30, la grande festa in bianco”.

Il White Charity Party è organizzato da Breva70, con la collaborazione de I Baloss del ’71, IMissultin.com 1972, Maltrainsema73, Noivoiloro Associazione e Cooperativa, Fondazione Scalabrini, DeeJay History, Remember 2001 Club, Cenando & Ballando.

Le iscrizioni alla serata

La seconda parte della serata, The Party, ha un costo di 25 euro e comprende una consumazione. Per partecipare è necessario prenotarsi tramite il servizio TicketSms al link dedicato. Per informazioni scrivere a labreva70@gmail.com oppure seguire la pagina Facebook della Breva70.