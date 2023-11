Torna la cena benefica de "La Taverna di Rugantino": lo scorso anno donati 12mila euro

Torna l'iniziativa de "La Taverna di Rugantino" il ristorante romano di Lurago d'Erba che in quattro anni di attività ha conquistato i cuori e i palati di tanti clienti del territorio, ma anche i cuori di due associazioni grazie alle sue iniziative benefiche. Infatti, il prossimo 20 novembre il ristorante devolverà l'intero incasso della cena a "Quelli che con Luca" e "Abilitiamo", due associazioni molto conosciute e attive sul territorio comasco.

La Taverna, primo ristorante romano in Lombardia per TripAdvisor

Il giovane romano Andrea Macheda, titolare a soli 29 anni della catena di ristoranti di successo in Lombardia ‘La taverna di Rugantino’, ha anche annunciato, di recente, il record di 70mila persone servite nei due locali dell’insegna, a Lurago D’Erba e Monza, in soli 6 mesi nel 2023. 47.750 i piatti di pasta, a base di ricette rigorosamente romane, venduti nel 2022.

Con questi numeri, secondo gli utenti di TripAdvisor, ‘La Taverna di Rugantino’ è il ristorante romano per eccellenza in Brianza e il n°1 in Lombardia; tra i primi 80 fra tutti, nella Regione. Sicuramente lo specialista della carbonara, con 15.500 carbonare vendute in un solo anno. E non solo nella versione classica, ma anche con i carciofi e al pistacchio, in porzioni normale e XL. “Acquistiamo 259 kg di guanciale al mese”, ha calcolato Andrea.

La clientela arriva fin dagli estremi confini della Regione e numerosi si contano gli avventori vip, soprattutto dello sport. Il pay off del brand - "Far sentire a Roma, lontano da Roma" - si realizza offrendo ai clienti un’esperienza unica che, "nel tempo de ‘na magnata’, porta tutti nel cuore di Trastevere, grazie all’accoglienza calorosa e ‘il mejo’ della tradizione culinaria romanesca". In particolare, registrano puntualmente il sold out le serate del martedì e mercoledì, sempre a tema e arricchite dallo spettacolo di stornellatori, mentre il caricaturista realizza ritratti gratuitamente.

Spazio anche alla solidarietà

Il piacere dei piatti saporiti a "La Taverna di Rugantino" si completa con il piacere della solidarietà. Fin dagli esordi nella ristorazione, infatti, Andrea Macheda si è legato a due onlus del territorio "Quelli che con Luca" e "Abilitiamo", alle quali devolve periodicamente l’intero incasso di una serata. Nel 2022 complessivamente 12mila euro.

La prossima serata benefica sarà lunedì 20 novembre per festeggiare i 4 anni dell’insegna: non solo le ricette tradizionali più famose, ma anche divertimento, tra maschere (gladiatori, Papi, Rugantini…) con cui si potranno fare foto ricordo e musica popolare. In più, i clienti parteciperanno a un’estrazione a sorte per vincere un viaggio a Roma per due persone, andata e ritorno e soggiorno in hotel.

Tutto l’incasso andrà alle due onlus.

Come prenotare

Appuntamento a Lurago D’Erba, in via Santo Stefano, 15 e a Monza, in via Angelo Ramazzotti 24 dalle 19. Per prenotare: Lurago D'Erba +39 333 784 0079, Monza +39 320 448 9088. Email: prenotazioni@latavernadirugantino.it.