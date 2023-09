Torna Sport in Città: domenica saranno 28 le associazioni in piazza

Una giornata all'insegna dell'amore per le discipline sportive: domenica, 10 settembre 2023, dalle 10 in piazza Garibaldi a Cantù torna Sport in Città.

Torna Sport in Città in piazza Garibaldi

L'ormai tradizionale manifestazione cittadina dedicata allo sport vedrà quest'anno la partecipazione di 28 associazioni e realtà sportive canturine che si esibiranno e organizzeranno giochi aperti al pubblico, con l'obiettivo di far entrare in contatto i cittadini con le più svariate discipline. Tra gli sport che saranno presenti in piazza pallacanestro, pallavolo, pattinaggio, calcio, atletica, arti marziali, nuoto, tennis, ciclismo, karate, ginnastica, subacquea, solo per citarne alcuni. Non mancherà la presenza anche del Terzo settore: in piazza sarà infatti presente anche uno stand di Aido Cantù.

L'iniziativa, programmata in prima battuta per domenica 4 giugno 2023 in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, era stata rimandata causa maltempo.

"Purtroppo, a giugno siamo stati costretti a rimandare questa importante festa a causa del maltempo. Domenica, però, potremo finalmente riunirci nella nostra piazza Garibaldi - ha commentato l'assessore allo Sport e Pari opportunità del Comune di Cantù, Antonella Colzani - Anche quest’anno Sport in Città sarà una grande festa e il merito è soprattutto dell’entusiasmo e della collaborazione delle nostre associazioni e società sportive, vere eccellenze del nostro territorio, per capacità tecniche e per la passione che le guida nel trasmettere ai ragazzi l'amore per lo sport e tutti quei valori fondamentali di cui lo sport è ricco: educazione, rispetto, impegno e socializzazione. Per questa edizione, il numero delle associazioni partecipanti è cresciuto: oggi infatti sono ben 28 le realtà che durante tutta la giornata dimostreranno al pubblico le loro discipline, attraverso esibizioni e prove sul campo".

Foto: alcuni momenti della scorsa edizione