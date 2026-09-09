Pareti da arrampicata, reti da tennis e pallavolo, tappeti per la danza e le arti marziali, gazebo dedicati alle più diverse discipline e molto altro: domenica 13 settembre, dalle 10, a Cantù torna Sport in Città, la manifestazione giunta alla sua dodicesima edizione che per un’intera giornata trasformerà piazza Garibaldi, piazza degli Alpini e largo XX Settembre in una grande palestra a cielo aperto.

L’iniziativa

L’iniziativa, patrocinata da CONI Lombardia e Centro Sportivo Italiano, vedrà la partecipazione di 34 realtà del territorio, protagoniste con esibizioni e attività aperte ai cittadini di ogni età. Un’occasione per conoscere da vicino discipline diverse, sperimentarle e incontrare le associazioni che ogni giorno promuovono la pratica sportiva sul territorio. La giornata prenderà il via alle 10 con la sfilata delle realtà sportive, con partenza dal Parco Martiri delle Foibe (Villa Calvi) lungo via Matteotti e arrivo in piazza Garibaldi. Il programma proseguirà per tutta la giornata fino alle 18, quando sul palco di piazza Garibaldi si terrà la premiazione degli atleti segnalati dalle associazioni sportive. “Sport in Città è prima di tutto la festa delle nostre associazioni e delle tante persone che, durante tutto l’anno, dedicano tempo, competenze ed energie alla crescita dello sport canturino. Per un giorno portiamo questa straordinaria ricchezza nel cuore della città, dando a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di conoscere discipline diverse, mettersi alla prova e magari scoprire una nuova passione. Le 34 realtà presenti raccontano un tessuto sportivo vivo e capace di fare dello sport non soltanto un’attività, ma un’occasione di incontro, educazione e partecipazione. A tutte loro va il nostro ringraziamento”, dichiara l’assessore allo Sport Giuseppe Molteni. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 8 piazza Garibaldi e levie limitrofe saranno interessate da modifiche alla viabilità.