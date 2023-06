Tornano le liste d'attesa all'asilo nido di Erba

Tornano le liste d’attesa all’asilo nido Magolibero di Erba.

Saranno 65 i bambini che entreranno nella struttura di via Bassi entro settembre, dopo un periodo di ambientamento programmato, mentre 15 saranno quelli che non potranno accedere perché rimarranno in attesa che si liberi un posto. Due di questi sono bambini di Erba che però dovrebbero trovare posto con l’inizio dell’anno nuovo. Conferma la controtendenza rispetto all’andamento degli ultimi anni, l’assessore al Sociale del Comune di Erba Anna Proserpio. "La richiesta c’è. Le mamme del territorio ritornano a lavorare e hanno necessità di lasciare i loro bambini a educatori qualificati e competenti", spiega l’assessore.

