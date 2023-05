Torneo di freccette al centro ricreativo Mamete di Cantù.

Un torneo di freccette al parco inclusivo «Mamete». L’evento è in programma per il 18 giugno nella struttura ubicata in via Monforte, nella frazione di Cascina Amata. Il torneo sarà diviso per categorie ed è prevista l’assegnazione dei punti dart master. L’apertura delle iscrizioni avverrà a partire dalle 11.30, mentre l’inizio delle gare è previsto per le 13. Il costo dell’iscrizione ammonta a 15 euro e comprende anche un panino con bibita oppure una birra. Le partite saranno free play.

Per chi vuole partecipare

Per chiunque abbia voglia di partecipare è gradita la prenotazione. Per ulteriori informazioni e per procedere alla prenotazione è possibile contattare il numero telefonico 3382741061 (Pinetto).