Trattore perde olio in strada, interviene la Polizia locale

Trattore rompe la coppa dell’olio seminandolo per tutta la carreggiata.

Strada bloccata per sicurezza

E’ accaduto questa mattina, giovedì 28 maggio, intorno alle 10.30, ad Appiano Gentile. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, un mezzo agricolo ha perso olio dalla rotonda del cimitero fino alla strada provinciale Lomazzo-Bizzarone. L’arteria più colpita è risultata essere via Leonardo da Vinci, con una carreggiata chiusa al traffico veicolare.

Intervento della Polizia locale e dei Carabinieri forestali

Sul posto una pattuglia dei Carabinieri forestali, la Polizia locale appianese e il vicecomandante Ciro Crivellaro, che hanno gestito la viabilità. Il trattore è stato rintracciato poi a Bulgarograsso. Al proprietario verrà comminata una sanzione, come previsto dal Codice della strada e dovrà accollarsi le spese si pulizia.