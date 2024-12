Trionfo del Mirai ai nazionali

Tre medaglie d’oro, sette argenti e tre bronzi: è il bottino con il quale sono tornati a casa gli atleti della Mirai Karate di Inverigo dai Campionati Italiani J.k.a che si sono svolti a Imola il 15 dicembre.

Il commento di Garro

Commenta così Ivo Garro, della scuola di Karate:

"Si è trattata della prima grossa esperienza agonistica per i nostri piccoli atleti. I nostri atleti si sono ritrovati di fronte ad un grosso ostacolo, l'ansia, ma sono riusciti a superarla alla grande, ottenendo, tutti, un piazzamento sul podio nella propria categoria".

Il gesto di Gioele

Giorgio Garro, Gioele Garro e Sara Mambretti sono i tre atleti che hanno vinto la medaglia d’oro.

La vittoria dei nazionali non è una novità per Giorgio, che ha 20 anni e ha alle spalle diverse vittorie nazionali e esperienze anche all’estero: a Imola si è piazzato al primo posto nel kata e al terzo nel kumite.

Medaglia d’oro, nel kumite, anche per il fratello Gioele, che ha ottenuto anche il secondo posto nel kata ed è stato uno dei 4 premiati come «Migliori atleti della manifestazione». Gioele ha però scelto di condividere questo premio con un amico, che era stato escluso, ma che per l’atleta inverighese avrebbe dovuto riceverlo:

"Ho condiviso il premio con un amico della nazionale perché ritenevo che se lo meritasse più di me. Ha dimostrato di avere molto spirito in quello che faceva".

Medaglia d'oro anche per Sara Mambretti

A vincere la terza medaglia d’oro nel kata è stata Sara. Queste le parole della mamma, Elena Scola:

"Siamo entusiasti di questo successo, per noi è la prima volta. Sara è esordientissima, è la prima volta che va ai campionati italiani e siamo veramente entusiasti di questa esperienza".

Sara ha 8 anni e ha iniziato a praticare karate nel settembre del 2023.

"Siamo contentissimi. È cintura gialla e ha partecipato con la sua categoria a questa esperienza. Questa è stata la sua prima gara in assoluto. E’ partita col botto. È brava, si impegna. Si vede che si sta appassionando a questo sport".

A vincere la medaglia d’argento sono stati anche Giulia Squitieri (2^ nel Kata e 2^ nel kumite), Ginevra Didoni (2^ nel kata e 3^ nel kumite), Anna Ziccardi (2^ nel kata e 3^ nel kumite) e Christian Ripamonti (2° nel kumite). Medaglia di bronzo per Lavinia D’Avino, Alice Vismara, Teresa Brighenti e Tommaso Tosatto.