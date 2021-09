E’ tutto pronto per la camminata benefica che andrà in scena domenica 5 settembre, organizzata da Abilitiamo onlus con il patrocinio del Comune di Cantù. Chiaro l’obiettivo della manifestazione: "Passo dopo passo... camminiamo per l’autismo". La camminata non competitiva per i boschi di Fecchio servirà infatti per raccogliere fondi a favore dell’associazione, impegnata in questi ultimi anni nel recupero di Cascina Cristina.

Tutto pronto per la camminata di Abilitiamo per raccogliere fondi per Cascina Cristina

Il progetto "nasce per rispondere al bisogno del territorio dell'Insubria e della Brianza di strutture adatte ad ospitare giovani adulti con autismo. Vista l’assenza di strutture adatte ad ospitare giovani adulti con autismo nel territorio canturino e nelle aree circostanti, Cascina Cristina potrebbe diventare per l’area dell'Insubria e della Brianza un modello pilota e uno stimolo per altri enti per la realizzazione di strutture similari, rispondendo così al forte bisogno del territorio e delle famiglie che vi appartengono".

Anche la camminata di domenica, dunque servirà per raccogliere fondi per questo fine. Il ritrovo per chi volesse partecipare è fissato alle 10 proprio da Cascina Cristina. La quota di iscrizioni è fissata in 10 euro, che daranno diritto anche alla maglietta dell’evento, gentilmente offerta dagli sponsor per consentire di devolvere tutto il ricavato al progetto.