Ufficio Postale, l’apertura slitta di quasi un mese

L’apertura era programmata per la fine di settembre, ma con tutta probabilità, salvo ulteriori complicazioni, l’ufficio postale di via General Cantore a Inverigo riaprirà le proprie porte soltanto alla fine di ottobre.

Annuncio del sindaco

Una conferma che arriva dal sindaco Francesco Vincenzi, che, preoccupato per la situazione, ha deciso alla fine della scorsa settimana di contattare i responsabili di Poste Italiane.

“Ho chiesto delucidazioni in merito alla riapertura e a che punto fossero i lavori – afferma il primo cittadino – E ad inizio settimana mi è stato risposto dal responsabile dei lavori che l’intervento dovrebbe concludersi entro la fine di ottobre, salvo ulteriori complicazioni”.

L’ufficio è chiuso dallo scorso 13 aprile. Poste Italiane aveva annunciato la chiusura per consentire l’avvio dei lavori legati al Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale. L’obiettivo è quello di un ufficio più nuovo e innovativo, con lo scopo di offrire i servizi della pubblica amministrazione direttamente allo sportello.

Potenziate le poste di Cremnago

Alla comunicazione della chiusura, Poste Italiane aveva riferito che i cittadini di Inverigo avrebbero potuto rivolgersi all’ufficio di Lambrugo in via Alessandro Volta 2 per ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non disponibili tramite altri uffici. Il sindaco, allora, si era attivato per chiedere un potenziamento dell’ufficio postale di Cremnago, trovandosi anche nello stesso Comune. Cosa che è effettivamente avvenuta dopo che il primo cittadino aveva deciso di scrivere a Poste Italiane. L’ufficio della frazione ha visto aumentati i giorni d’apertura (prima era aperto solo tre giorni a settimana) e riesce a dare un servizio in più alla popolazione.