Ultimo saluto, Cantù abbraccia Valentina Anzani: "Lei è amore, ritrovatela dentro di voi"

Ultimo saluto, Cantù abbraccia Valentina Anzani

Si sono svolti questo pomeriggio, martedì 18 gennaio 2022, i funerali della canturina Valentina Anzani. La donna è mancata pochi giorni fa dopo aver strenuamente combattuto contro la malattia. Nella chiesa parrocchiale di San Teodoro, che l'ha vista crescere e diventare donna, moglie e madre, la città l'ha circondata in un caloroso abbraccio: non è bastata la chiesa per accogliere amici e parenti, in tanti hanno seguito il rito dal piazzale, incuranti del freddo.

"Nessuno di noi coincide con la propria carta d'identità, con il tempo che passa sull'orologio - ha detto nella sua omelia il parroco - Siamo molto di più. Valentina ha vissuto a pieno una storia ben precisa. Cosa ci resta di lei? L'amore. Se lei è amore, non l'avete persa, è ancora con voi. Dovete cercarla dentro di voi".

In tanti le hanno dedicato un ricordo, letto con la voce rotta durante la funzione. Tutti hanno ricordato la sua risata fragorosa, la sua forza e la sua generosità.