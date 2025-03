Un altare per le vittime del Covid: sarà inaugurato nella giornata dedicata

Un altare al cimitero di Tavernerio ricorderà le vittime della pandemia: la nuova costruzione sarà inaugurata il prossimo martedì, 18 marzo, proprio in occasione della Giornata dedicata alle vittime del Covid.

Inaugurazione martedì 18 marzo al cimitero

La manifestazione è in programma per le 10.30 al camposanto e sarà una cerimonia commemorativa per tutte le vittime del Covid: in quella sede sarà ufficialmente inaugurato l’altare recentemente posizionato per non dimenticare tutti coloro che hanno perso la vita nei mesi difficili della pandemia. La costruzione, realizzata da un marmista, è stata progettata e seguita dall’assessore Umberto Cattaneo: l’altare, dedicato alle funzioni religiose, è stato realizzato con le lapidi delle vittime dell’alluvione del 1951, le stesse impiegate per l’apposito monumento. Nell’altare è stata incastonata la cosiddetta Pietra Santa dell’altare del Sacro Cuore della chiesa di Solzago: ora l’altare non c’è più. La pietra santa è quella baciata dal sacerdote all’inizio della messa.

Un’iniziativa messa in campo, sottolinea il primo cittadino Mirko Paulon, allo scopo di commemorare con un gesto concreto il segno indelebile che la pandemia ha lasciato su tutti noi.

«La pandemia ha avuto un impatto enorme sulle nostre vite - sottolinea il primo cittadino di Tavernerio - Da tempo pensavamo a un segno concreto per ringraziare quanti si sono spesi per la nostra comunità». A sottolinearlo anche la targa posizionata sull’altare, che riporta: «In memoria delle vittime del Covid-19, del coraggio delle loro famiglie, della cura degli operatori sanitari, del lavoro di tanti per affrontare insieme la pandemia».