Un libro per raccontare 125 anni: buon compleanno Vigili del fuoco

"Centoventicinque anni di Vigili del fuoco volontari: una storia appianese". Ed è proprio così, la lunga cavalcata di una realtà raccontata in un libro curato dal Giornale di Olgiate.

Un libro sulla storia dei Vigili del fuoco appianesi

Il nostro settimanale, infatti, ha curato una pubblicazione di 88 pagine in cui l’impegno, il valore e le capacità dei tanti volontari del distaccamento di via XXV Aprile, sono stati messe nero su bianco. A partire dalle foto storiche, dai primi interventi e da quelle 200 lire stanziate, nel 1989, dall’allora Amministrazione comunale per l’acquisto di attrezzature. Senza dimenticare i tempi più recenti, la composizione del parco mezzi e i volti di chi, ogni giorno, si mette al servizio per garantire sicurezza.

Anniversario da incorniciare

"Centoventicinque anni di Vigili del fuoco volontari: una storia appianese" vuole essere un atto di amore, per fare memoria e per dare voce a chi agisce in prima persona. A spiccare, infatti, sono le testimonianze, veri e propri atti di fede. Moti di passione nati, nella maggior parte dei casi, nell’epoca della fanciullezza, quando i volontari di oggi (ma anche quelli ormai in congedo) rimanevano affascinati dal colore rosso acceso dei veicoli parcheggiati nel cortile della Caserma.

"Mi ha permesso di scoprire molti aneddoti"

"Collaborare alla stesura del libro mi ha portato a scoprire tante cose che non sapevo - racconta Federico Girola, responsabile del distaccamento - E’ stato sicuramente emozionante". Una prova tangibile del lavoro svolto delle fondamenta gettate. "Umilmente, ho accettato il ruolo del responsabile del distaccamento e spero di essere all’altezza dei miei predecessori. Stiamo seminando in modo che si possa raccogliere in futuro".