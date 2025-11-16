Un nuovo salone per la scuola materna: il dono di una mamma ai piccoli alunni

Un salone rinnovato con giochi in legno e anche un atelier dove organizzare laboratori. Un sogno che si avvera grazie alla generosità di una giovane mamma.

Regalo alla scuola materna

Il gesto di Anna Arnaboldi ha fatto risplendere la scuola dell’infanzia di Appiano Gentile. Inaugurato venerdì 14 novembre, il rinnovato salone viene utilizzato ormai dal mese di settembre e fa parte di un lungo processo di rinnovamento che sta interessando la materna. “Si sentono troppo spesso le persone che si lamentano ma poi non fanno niente – spiega Arnaboldi – Da quest’anno mia figlia ha iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia di Appiano e ho pensato di compiere un gesto concreto. Ho pensato come prima cosa ai bambini”.

In memoria di papà Flavio

Una donazione anche alla memoria di papà Flavio: uomo conosciutissimo in città, per anni ha militato come segretario nel “Pedale appianese”, ma è stato anche imprenditore a Cassina Rizzardi con l’azienda di famiglia, la “Stai”. E così, seguendo le sue orme sempre rivolte al prossimo, anche Anna ha deciso di fare un regalo alla comunità. “Diciamo che se non ci fosse stata questa donazione la riqualificazione del salone non sarebbe stata possibile – interviene la coordinatrice Eleonora Meroni – A settembre i nostri bimbi hanno trovato una bellissima sorpresa con giochi nuovi (quelli vecchi sono stati spostati in giardino, Ndr), una palestra di arrampicata, angolo cucina e percorso psicomotorio. Non possiamo che dire grazie”.

“Una scuola in evoluzione”

Entusiasta anche il presidente Franco Bottinelli: “La nostra scuola è in continua evoluzione e questo è possibile anche grazie a gesti come quello della famiglia Arnaboldi”. Dal canto suo, la materna ha anche fatto investimenti importanti, che hanno portato alla creazione di un bosco virtuale e ad avere un insegnante esterna per l’insegnamento della lingua inglese. “Sono contento che la scuola abbia migliorato il servizio negli ultimi due anni, a beneficio di tutta la comunità – conclude il sindaco Fabrizio Rusconi – Non posso che dirmi soddisfatto della nuova gestione. E grazie alla famiglia Arnaboldi, lo spazio è sempre lo stesso ma la materna è adesso completamente diversa”.