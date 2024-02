Un pallone dipinto a Lautaro Martínez: il regalo dei bimbi del Centro Maria Letizia Verga

Due palloni dipinti a mano e frutto di un progetto di arteterapia di cui sono stati protagonisti: è questo il dono che i piccoli pazienti del Centro Maria Letizia Verga di Monza hanno consegnato nelle mani del capitano dell'Inter, Lautaro Martínez, la cui storica sede è ad Appiano Gentile.

Una giornata speciale quella vissuta da Fabiana e Edoardo, che insieme al loro medico, Marco Spinelli, oncoematologo pediatra, responsabile dell’area psicosociale del Centro, sono stati ospiti questa mattina della "casa" dei nerazzurri ad Appiano Gentile dove hanno incontrato il capitano Martínez consegnando nelle sue mani i due palloni decorati dai bambini e dai ragazzi ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica della struttura monzese.

I palloni, dipinti a mano, sono il frutto, come detto, di un progetto di arteterapia, sostenuto dal Comitato Maria Letizia Verga insieme all’associazione ARTis, incentrato sul valore dello spirito di squadra: in una serie di passaggi da stanza a stanza, ogni paziente è stato invitato a decorare un esagono di un pallone da calcio, dando libero sfogo alla sua fantasia e alle sue capacità e facendo diventare quel piccolo pezzetto una finestra sulla sua immaginazione.

“Ogni pallone mostra l’individualità e la fantasia di ciascuno dei nostri pazienti ma è anche simbolo di condivisione e relazione, un’immagine della solidarietà e dei legami di amicizia che nascono in ospedale. Lo spirito di squadra è il valore fondante dell’azione del Comitato Verga che nel 1979 ha pensato per la prima volta a questo sogno, oggi diventato concretissimo, di un’alleanza tra genitori, medici, ricercatori e volontari, per guarire sempre un bambino in più. Utilizzavamo questi bellissimi palloni nelle attività di sport therapy del Centro Verga ma sapere che ora saranno anche con i giocatori dell’Inter è un altro sogno che si avvera" ha spiegato il dottor Marco Spinelli.