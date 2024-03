Un premio a Dubai per il dottor Soldini

Un riconoscimento davvero importante per il chirurgo dell’ospedale di Erba Gabriele Soldini, che a febbraio, alla conferenza Health 2.0 a Dubai, ha ritirato l’Outstanding Leadership Award.

L'evento

La Health 2.0 Conference è un evento sanitario acclamato, che tenta di reimmaginare l’assistenza sanitaria riunendo alcuni degli esperti più illustri provenienti da un’ampia gamma di specialità da tutto il mondo, promuovendo nuovi sviluppi tecnologici e ideologie innovative. In questa occasione vengono assegnati anche dei premi a evidenza di particolari professionalità e capacità.

Un ricco curriculum

Il team incaricato di selezionare i vincitori ha svolto una profilazione dei candidati valutando diversi criteri: clinici-medici, attività scientifica e di ricerca, curriculum, componente mediatica e impegno nel sociale. Per quanto riguarda Soldini sono rimasti colpiti dall’attività clinica-chirurgica e di ricerca scientifica grazie a un curriculum ricco di interventi maggiori, partecipazioni a congressi come relatore, pubblicazioni e capitoli di libri.

E tanto sport

Ma anche il suo essersi distinto per le numerose attività extra ospedaliere, tra cui la gestione dell’assistenza sanitaria in diverse competizioni sportive internazionali ad alto livello, come il Giro d’Italia, il Rally di Sardegna, la gestione dell’Autodromo di Monza con Formula 1, il mondiale di Mountain bike, Ciclocross e Downhill, con incarichi anche apicali. Infine, ha giocato un ruolo importante anche il costante impegno nel sociale che vede il dottor Soldini impegnato nella direzione della Croce Rossa di Lomazzo, da più di 10 anni, e socio attivo del Lions club International con la presidenza proprio quest’anno del Lions club Monticello.

L'intervista

"Sono molto felice di questo prestigioso riconoscimento..."

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 23 marzo 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui