Un sogno che diventa realtà: inaugurata la "Casa di Ale"

Un sogno diventato realtà. Una realtà tanto bella e all’avanguardia da concretizzarsi come esperienza pilota in tutta Italia.

Due anni fa pensare di arrivare al traguardo della "Casa di Ale" non era affatto scontato. Ma la forza di volontà e la capacità di fare rete di Marco Meroni, insieme alla moglie Angela, al piccolo Alessandro, 11 anni, e la sorellina Gaia, 9 anni, hanno raggiunto l’obiettivo: realizzare una casa veramente inclusiva, dove qualsiasi barriera architettonica è annullata, in cui domotica e soluzioni progettuali innovative fanno scuola.

Ieri l'inaugurazione

L’abitazione, in via Chiavette a Villa Guardia, con affaccio sul campanile della chiesa parrocchiale di Lurate, è stata inaugurata ieri, venerdì 8 settembre, alla presenza dell’assessore regionale Alessandro Fermi, del sindaco di Villa Guardia Valerio Perroni, di Angelo Selicorni, primario della Pediatria all’ospedale Sant’Anna, dell’architetto Alessandro Pagani e di numerosi sponsor che hanno condiviso il progetto in sinergia con la famiglia Meroni.

Una famiglia solare, abbracciata da tantissimi amici a sostegno di Ale, dal 2016 colpito da "una malattia tsunami", come la definisce papà Marco: poliomielite acuta flaccida, causata dall’enterovirus D68. Primo caso diagnosticato in Italia, tetraplegia completa, carrozzina e respiratore artificiale.

Ale è un bambino sorridente, intelligente e curioso: lo attende il primo anno alla scuola media, è un lettore vorace e nella mattinata di ieri, insieme alla sorellina, ha sfidato a bocce, nel prato della nuova casa, l’assessore regionale Fermi. Poi, insieme a papà Marco, ha fatto da cicerone, illustrando come sono stati pensati, studiati e realizzati i locali per agevolare il suo vissuto quotidiano: domotica, braccio robotico, carrello per sollevare Ale e tanto altro...

