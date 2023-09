Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 9 e domenica 10 settembre 2023

Anche se i primi giorni di settembre possono essere stati traumatizzanti per il ritorno al lavoro e al consueto ritmo feriale, il fine settimana regala sempre delle gioie e il prossimo sarà davvero pieno di opportunità e appuntamenti imperdibili. Ecco quindi cosa fare a Como e provincia nel weekend!

L'evento principe del weekend: il Lake Sound Park

Dopo l’eccezionale successo della prima edizione nel 2022, torna dall’8 al 10 settembre 2023, nell’ area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio il Lake Sound Park, il festival che unisce musica, cultura, scoperta del territorio e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità.

Una seconda edizione attesissima quella del 2023 per questo happening musicale che ha trasformato l’area dell’Ex-Galoppatoio in un vero e proprio Parco della Musica e che promette, per il nuovo appuntamento, tante novità e grandi ospiti.

Il Lake Sound Park si ritaglia quindi il ruolo di principe degli eventi per questo fine settimana e per lui abbiamo scritto un articolo dedicato con tutto quello che c'è da sapere.

Como

- Dall'8 al 10 settembre Como, con "Limiti. Danza. Ecotonalità. Posture per coabitare" si trasforma in un palcoscenico di eleganza e di bellezza: le sue dimore storiche Villa del Grumello e Villa Olmo - luoghi liminari di grande fascino – saranno teatro di una tre giorni unica tra spettacoli e laboratori di danza e teatro danza rivolti a tutti. La rassegna è animata da alcune tra le più celebri Compagnie, che hanno fatto la storia della danza contemporanea e del teatro danza in Italia e all’estero - Abbondanza/Bertoni, Sosta Palmizi, Zappalà Danza – da danzatrici professioniste di grande qualità – come Stefania Ballone, Marta Lucchini e Collettivo Kun - e da giovani ed interessanti gruppi emergenti. “Ecotonalità. Posture per coabitare” è un approfondimento attorno al tema del “limite”, è un invito all’incontro, alle mescole creative, a condividere esperienze, a connettersi coi luoghi, con l’altro, con se stessi. Le Compagnie, i danzatori, esploreranno il tema ciascuno in modo originale e con la sensibilità artistica che contraddistingue il proprio stile. Gli spettacoli animeranno le serate del 8 nel Parco del Grumello e del 9 a Villa Olmo (entrambi gli appuntamenti alle ore 20,45) e il pomeriggio del 10 settembre (alle 17,30) con uno spettacolo per bambini. La rassegna prevede inoltre laboratori e pratiche aperti a tutti anche in altri luoghi “con postura di margine” della città, come il "pratone" urbano dell'ex ospedale San Martino e il Roccolo, campo agricolo di periferia a Sagnino. Qui tutte le info.

- In piena estate, sotto il tendone di piazza Cavour a Como si ritrovano i Librai e gli Editori che da tanti anni tengono viva la Fiera del Libro, mantenendone lo spirito popolare e culturale insieme. Libri venduti e libri raccontati così come già facevano i pionieri della promozione culturale girando per città e paesi coi carretti carichi di libri a diffondere la cultura, in modo semplice e diretto. Lo spirito è sempre quello: dai portici del Broletto (precaria condizione di “negozio” all’aperto sempre minacciato dai malumori del tempo) al più confortevole e vasto tendone di piazza Cavour, l’offerta si è moltiplicata. Migliaia di libri (nuovi, vecchi, usati, d’antiquariato…) per bambini, ragazzi, adulti, amanti della letteratura, dell’arte, della storia anche locale, dei viaggi, dei territori, delle scoperte… sotto il tendone ve ne sono ventimila. Poi gli incontri. Ormai moltiplicati (tre, quattro, cinque presentazioni ogni giorno) trasformano la città, la piazza, la Fiera del Libro in una festa per chi legge e per chi, passando, non riesce a rimanere indifferente. Un fitto calendario di eventi e presentazioni che si apre sempre più ad autori e ospiti nazionali e abbraccia temi importanti per la nostra contemporaneità. Questi, dunque, i programmi per le giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre:

Sabato 9:

Ore 11. Pietro Berra – Da Plinio a Volta. Itinerari d’autore sul lago di Como;

Ore 15. Jolanda De Respinis – Come ho potuto. Dialoga con Paola Salvadori;

Ore 16.30. Claudia Grande – Bim Bum Bam Ketamina. Dialoga con Dalila Lattanzi;

Ore 18. Ernesto Assante – Lucio Battisti e Lucio Dalla. Dialoga con Alessio Brunialti;

Ore 19.30. Carmela Scotti – Del nostro meglio. Dialoga con Lucia Valcepina;

Ore 21. Michele Turazzi – Prima della rivolta. Dialoga con Sabrina Sigon.

Domenica 10:

Ore 11. Laboratorio creativo: I caRtastorie. Condotto da Francesca Piccione – Lyceum Academy Milano. Assistenti: Chiara Pelucchi, Sara Ricciardelli, Ada Sticchi, Maria Rosa Vivaldo;

Ore 15. Matteo Meschiari, Rocco Lombardi – C’era la taiga, c’era un incendio. Una ballata antropocenica illustrata per riflettere sui grandi pericoli del nostro tempo. In collaborazione e dialogo con Associazione Luminanda e Ecofficine nell’ambito del progetto eARTh bOOk;

Ore 16. C’era la taiga, c’era un incendio – Laboratorio con Rocco Lombardi. In collaborazione e dialogo con Associazione Luminanda e Ecofficine nell’ambito del progetto eARTh bOOk;

Ore 18. Teresa Radice, Stefano Turconi – Il Contastorie. Dialogano con Tommaso Marelli.

- Riparte dopo la pausa estiva il ciclo di “cene a più mani” per presentare lo storico progetto dell'Alleanza Slow Food dei Cuochi e dei Pizzaioli: un patto fra cuochi e piccoli produttori stipulato per promuovere i cibi del territorio, buoni, puliti e giusti. È stato organizzato uno speciale percorso di cene a 8 mani, che vedrà alternarsi ai fornelli 4 cuochi lariani dell’alleanza (Crotto del Sergente, Crott dal Murnee, La Cava dei Sapori, e Osteria la Lanterna)! Quattro eccellenze comasche che cucineranno insieme, proponendo la loro cucina orientata al cibo “buono, pulito e giusto”.

È un ciclo dì 4 cene, a rotazione nei vari ristoranti, con menu differenti. Il terzo appuntamento sarà a pranzo sabato 9 settembre alle 12.30, con la talentuosa chef Pamela Paredi, dell’Osteria La Lanterna.

- Nel Secret Garden di Ostello Bello Como arriva il Bootcamp di PALCHIBELLI2023! Il 9 settembre, dalle 16.30, si potrà assistere alle audizioni live degli artisti che si esibiranno davanti alla giuria di Rockit per accedere alla fase eliminatoria del Festival. Si sfideranno per accedere alla prossima fase di PALCHIBELLI2023: Cheriach Re, Zdzislaw e Tiso. A seguire AFTERPARTY con DJ SET ØPHUTURØ (Catb e Jōwzi).

- Torna la Notte bianca dello Sport. Nel corso di questo importante appuntamento di promozione dello Sport a Como, 36 associazioni sportive proporranno, gratuitamente e grazie alla presenza di personale qualificato, la propria attività sportiva con la possibilità di sperimentare differenti discipline, tra cui arti marziali, giochi di squadra, mountain bike, canottaggio, scacchi, pole dance. Le associazioni di nuoto, pallanuoto e sport del ghiaccio promuoveranno i propri corsi durante la manifestazione, invitando gli interessati a recarsi successivamente nelle rispettive sedi di allenamento per una prova gratuita. La manifestazione inizierà alle 17 e terminerà alle 23.

- Quarto incontro di Città Aperta con "Le città si vedono di notte", dialoghi tra poesia e musica nella città di Como. Questo appuntamento inizierà alle 18.30 per terminare solo alle 21.30 di sabato 9 settembre, accompagnando il pubblico verso l’imbrunire e lasciando la libertà di entrare ed uscire nel corso della performance. Poesia: Gaia Ginevra Giorgi. Musica: Gli occhi di chi ha fatto il Vietnam.

- La musica e il diletto. La Banda Baradello A.P.S. – l’orchestra di fiati della città di Como – veicola tramite la musica il ricordo di Plinio il Vecchio, uomo valoroso e simbolo di solidarietà ancora oggi. In collaborazione con la sezione dialetto della Famiglia comasca. Il maestro d’orchestra, Edoardo Piazzoli, propone una serie brani che celebrano i 2000 anni dalla nascita dell’illustre cittadino comasco, figura che si è rivelata cruciale nel processo di sviluppo culturale europeo. Presenta Ornella Favini. L'evento prenderà il via alle 21 di sabato 9 settembre.

- Domenica 10 settembre l'Associazione Vespa Club Como organizza un raduno di motocicli Vespa e Ape con successivo giro turistico sul territorio comasco. In viale Puecher è prevista, prima della partenza, l'esposizione di tutti i mezzi partecipanti. Il programma: ore 8.30 accoglienza e colazione, ore 10 tour del lago di Como, ore 13.30 pranzo, divertimento e saluti.

Canturino

Ormai siamo a settembre, ma gli eventi dell'Estate Canturina continuano imperterriti a intrattenere i frequentatori della città. Tre gli eventi di oggi, venerdì 8 settembre:

Alle 19 all'ex chiesa Sant'Ambrogio si terrà un incontro con gli autori per la rassegna " Sfoglia Cantù " con la presentazione di “Mezza Mela” di Matteo Bussola e de “Il dono” di Paola Barbato , in collaborazione con associazione Le Sfogliatelle, a cura della Biblioteca U. Bernasconi.

" con la presentazione di “Mezza Mela” di e de “Il dono” di , in collaborazione con associazione Le Sfogliatelle, a cura della Biblioteca U. Bernasconi. Sempre alle 19 alla Basilica di San Paolo si terrà il XXVIII Festival Organistico Internazionale . L'evento è a cura dell'Associazione Amici dell'Organo.

. L'evento è a cura dell'Associazione Amici dell'Organo. Dalle 21, in piazza Garibaldi, ci sarà "Dance Cantù", animazione a cura di scuola Lady Anna di Cantù, in collaborazione con Radio Cantù.

Evento della domenica, dalle 10 in poi, la Festa dello Sport che animerà piazza Garibaldi con una vetrina delle società sportive di Cantù. L'evento è in collaborazione con Radio Cantù e Assessorato allo Sport.

Erbese

Alzate Brianza - Fiera di Alzate. Ha preso il via giovedì sera con la tradizionale cerimonia di offerta del cero l’edizione 2023 della Fiera secolare della Madonna di Rogoredo. Questi gli appuntamenti del fine settimana in arrivo e non solo. Sabato sera torna il Fuorifiera: tre serate di musica e divertimento con la Pro loco. Sempre sabato, dalle 21 si terrà il concerto con i Divina Show; domenica 10 dalle 16.30 alle 18 concordanza balli folk; alle 21 concerto con Aerea band; lunedì 11 alle 21 Cardiovascolari e a seguire spettacolo di "Fontane, laser e Fuochi" area Zootecnica. Lo stand gastronomico sarà aperto da sabato 9 alle 12 fino a lunedì sera. Sempre domani sera, sabato 9 settembre, alle 21, c’è il concerto bandistico della "Monsignor Nava" di Lurago d’Erba nel piazzale Bcc. Presso il Circolo pensionati, alle 17.30, spettacolo teatrale "Il fidanzato ideale". Gran finale sarà lo spettacolo di fontane danzanti in programma per lunedì sera dalle 22.30.

Inverigo - "Malati di povertà", è il libro che sarà presentato domani, 9 settembre, presso la biblioteca comunale A. Casati. Scritto dal dottor Antonio Melotto assieme a Marco Leoncino, il libro racconta i progetti di Melotto realizzati nella sua decennale esperienza in Africa. In particolare il medico si occupa di malformazioni infantili e bambini con problemi agli arti. Quella che inizierà alle 18.30 sarà quindi una serata nella quale i partecipanti scopriranno storie di uomini e donne ambientate in Africa. L’ingresso sarà libero e gratuito.

Orsenigo - Tredicesima edizione per la rassegna "Musica in Villa", ideata con i Comuni di Anzano, Monguzzo e Orsenigo e il sostegno della Bcc Brianza e Laghi. Il secondo evento della rassegna si terrà proprio questa domenica, il 10 settembre, a Villa Villa Minoli Marelli con "Omaggio a Napoli»", le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. La direzione artistica è della professoressa Claudia Boz. I concerti saranno alle 17, a ingresso gratuito.

Longone al Segrino ed Eupilio - Due tappe del Primo extra Festival dei burattini: sabato 9 settembre, alle 21, la piazza longonese dedicata a Sant’Anna accoglierà il teatro dei burattini del canturino Ivano Rota con lo spettacolo "Truciolo e il cavallo a dondolo"; domenica 10 settembre, alle 21, nella sala consiliare del Municipio di Eupilio, si terrà "Truciolo e il lupo", sempre a cura di Rota.

Canzo - Torna dopo tre anni di stop la Biofera: a Villa Meda sabato 9 e domenica 10 settembre, saranno molte le attività a disposizione dei visitatori. L’edizione 2023 - a ingresso gratuito - si svolgerà dalle 10 alle 23 di sabato e dalle 9 alle 19 di domenica. Protagonisti - come sempre - la natura, il biologico e la cultura del benessere.

Erba - "Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno..." è l'incipit de "I promessi sposi", lo sanno tutti, ma forse non tutti sanno che oggi, venerdì 8 settembre alle 21 al parco Majnoni l'attore Marco Ballerini leggerà alcuni passi dell'opera, recitandoli, per celebrare i 150 anni dalla morte di Manzoni. Qui sotto tutte le info.

Erba - Domenica 10 settembre si terrà il "Memorial Antonio Santambrogio 18m all'aperto". Qui sotto tutte le info.

Olgiatese

Olgiate Comasco - Sabato 9 e domenica 10 settembre, parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano, Festa dei canestri a sostegno della costruzione del nuovo oratorio. Dalla serata di sabato a alla serata di domenica crotto, pesca di beneficenza, banco vendita, messa di fine Grest e premiazione e tanti momenti di aggregazione.

Villa Guardia - September Bier Fest nel parco comunale di via Varesina. Alle 19.30 di venerdì 8 settembre cerimonia di inaugurazione con stappo della botte. Cucina bavarese, musica dal vivo venerdì sera, sabato sera e domenica sera.

Colverde - Nella serata di venerdì 8 settembre il via alla Festa di fine estate. L’evento, alla sua seconda edizione, prevede tre giorni nella splendida cornice del parco solare di Drezzo. Aggregazione e socializzazione con buona musica dal vivo e ottima tavola. Una kermesse gastronomica a tutti gli effetti, che valorizza i produttori a chilometro zero.

San Fermo della Battaglia - Festival pianistico, appuntamento domenica 10 settembre. L’iniziativa organizzata dalla commissione Attività culturali del Comune, in sinergia col Conservatorio di Como, si terrà nell’auditorium comunale di via Lancini, con inizio alle 17. L’appuntamento è intitolato "Russian impressions" e vedrà protagonisti due giovani pianisti del Conservatorio, Marina Adamoli e Davide Caldarone.

Lurate Caccivio - Dopo il successo dello scorso anno ritorna la "Cena Bianca" in curt granda. Grazie all’impegno del "Comitato Commercianti" e dell’Amministrazione comunale, verrà replicato un evento che ha riscosso notevole interesse durante la sua prima edizione. L’appuntamento da segnare in agenda è quello di domani, sabato 9 settembre, a partire dalle 20 in via XX Settembre.

Lurate Caccivio - Una mattinata speciale. Una mattinata da trascorrere tra fede e devozione con l’occhio puntato al teatro "Pax". Domenica 10 settembre, dopo la messa delle 10.30 nella chiesetta, verrà infatti inaugurato lo stabile recentemente ristrutturato. Ma il programma della Festa della Madonnina è molto più ricco: domani, sabato 9 settembre, dalle 17 in oratorio, trippa "della Giovanna" da asporto. Il giorno successivo, oltre alla messa e all’aperitivo sul palco del teatro, pranzo su prenotazione, alle 12.30, sempre in oratorio. Il menù prevede: gnuchett da la geseta (tris di gnocchi di patate), purcheta da Lurà (lonza di maiale in porchetta con verdure grigliate) e turta de la Madunina (torta di pane tradizionale).

Appiano Gentile - Una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione per una manifestazione da non perdere, dedicata sia ai più grandi ma, soprattutto, ai bambini. L’associazione genitori "Eureka" non si ferma mai e, grazie alla collaborazione con la Pro loco e il patrocinio del Comune di Appiano Gentile, propone la quarta edizione della "Giornata dello Sport". Ovviamente, a fare da cornice alla manifestazione, il bel parco comunale di Villa Rosnati. Grandi e piccini, quindi, sono chiamati a partecipare all’evento in programma per domenica 10 settembre: dalle 10 alle 18, possibilità di provare liberamente differenti attività sportive con Stella splendens, Bmx ciclistica olgiatese, YogAle, Mon Club judo e danza, Nuova Team, Ss Versus, Sportinsieme, Tennis A-Rete Guanzate, Us Fulgor, Indipendente basket e West ranch. Sia la mattina che il pomeriggio laboratori di tutti i colori. Non mancherà, ovviamente, la cucina aperta a pranzo e possibilità di aperitivo. Servizio bar per tutta la giornata.

Guanzate - Festa al santuario tra fede e svago. Domani, sabato 9 settembre, messa alle 8.30, alle 18 in chiesa parrocchiale e, alle 20, funzione religiosa. Alle 6.30 di domenica il rosario e la messa per i devoti, alle 7. Messe anche alle 9, alle 11, alle 15.30 (per gli ammalati) e alle 18 (per i pellegrini). Benedizione e rosario alle 20.30. Lunedì 11 settembre, alle 20.30, funzione religiosa per i defunti. Martedì festa liturgica del santuario: messa alle 20.30. I due giorni, però, saranno anche palcoscenico della festa popolare. Domani apertura cucina alle 19 e, alle 21, tributo a Vasco Rossi con la band Buoni o cattivi. Sarà possibile partecipare alla pesca di beneficenza o passeggiare tra i mercatini delle associazioni guanzatesi. Domenica, alle 7.30, colazione in santuario, pesca di beneficenza alle 8 e, alle 12.30, pranzo all’ombra del santuario su prenotazione (335-5898703, 349-8578050, 031-976936). Si riprenderà alle 16 con le letture animate, musica, baby dance e merenda a cura del gruppo "Un sabato da favola". Alle 18.45 apertura del ristorante, alle 21 ballo liscio (Orchestra Saverio Masolini). Chiusura in bellezza alle 22.30 con l’estrazione della lotteria. Alle 23 fuochi d’artificio.