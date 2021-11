Una “Pian-Tina” nel giardino del Comune di Olgiate per ricordare Tina Molteni

l'omaggio

La storica volontaria, nonché ex consigliere comunale, è stata ricordata oggi on questo gesto.

Una “Pian-Tina” di melo nel giardino del Comune di Olgiate per ricordare Tina Molteni.

Alle 11, nel giardino di Palazzo Volta, sede del Municipio di Olgiate Comasco, è stata inaugurata la “Pian-Tina”: un melo da fiore piantato dal Rotary Club di Appiano Gentile e delle Colline comasche, in memoria di Tina Molteni. La compianta socia rotariana, già presidente del club, nonché ex consigliere comunale a Olgiate Comasco, volontaria a trecentosessanta gradi, è stata ricordata in presenza degli amici dell’associazione, dei sindaci di Olgiate Comasco Simone Moretti e di Lurate Caccivio Anna Gargano, degli Alpini, della Protezione civile e dei molti che le sono grati per il suo esempio di cittadina caritatevole e altruista. E' infatti mancata a febbraio di quest'anno.