Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Piero

Oggi, mercoledì, alle 10.30 i funerali nella chiesa di Crevenna

Un segno concreto della vicinanza al giovane papà

Gli amici di Pierpaolo Garofoli, il 48enne scomparso improvvisamente lunedì mattina, hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Piero. Garofoli, infatti, oltre a lasciare la compagna Mara, lascia anche la piccola Gaia, di soli 7anni. In poche ore sono stati raccolti oltre 9mila euro, segno concreto dell'affetto che molti nutrivano per lui. Le donazioni sono possibili sulla piattaforma GoFundMe: www.gofundme.com/f/per-piero.

Un minuto di silenzio per lui in Consiglio comunale

Durante la seduta consiliare che si è tenuta lunedì, l'intera assemblea ha osservato un minuto di silenzio per ricordare proprio Garofoli.

"Non basterà questo minuto a lenire il dolore che stanno vivendo i suoi familiari - il commento di Eugenio Zoffili - Piero era un giovane che faceva del bene con il sorriso. Ha fatto tanto per la nostra comunità nell'associazionismo e nel Lariosoccorso".

"Mancheranno la sua positività e il suo sorriso. Era una persona sempre vicina agli altri - ha raccontato il consigliere Mario Muscari - Quando ho letto il messaggio della sua morte non volevo crederci. Al suo funerale lo ricorderemo come ancora fosse tra noi".

"Proprio il giorno prima della sua morte abbiamo assistito al monologo su Puccini che vedeva suo padre protagonista. Piero ci ha salutato con un grande sorriso: ce lo ricorderemo sempre - ha commentato il consigliere Luisella Ciceri - Lui, Mara e Gaia erano una bella famiglia ed è una tragedia enorme".

Questa mattina le esequie a Crevenna

Si terranno questa mattina nella chiesa parrocchiale di Crevenna le esequie di Pierpaolo Garofoli. La cerimonia di svolgerà alle 10.30, preceduta alle 10 della recita del rosario. La chiesa della frazione non sarà sicuramente in grado di contenere le tante persone che vorranno partecipare, ma per la famiglia Garofoli, sinonimo stesso della frazione di Crevenna, non è pensabile altra chiesa dove dare l'ultimo saluto a un figlio, un fratello, un compagno.