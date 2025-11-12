Una serata per abbattere muri, ci pensano gli “Incredabili”

Una serata di amicizia e inclusione con gli “Incredabili”. Una serata per abbattere muri.

Protagonisti gli “Incredabili”

Dodici ragazzi con disabilità e una cinquantina di presenti, tra amici, supporter e famigliari, ieri, martedì 11 novembre, hanno riempito l’oratorio di Appiano Gentile. La chef Isabella Spina, aiutata dal consigliere comunale Alessio Caiafa e da Cesare Rusconi, Enza Matrosimone, Marika Merga, Antonio Gini e Stella Goffi, ha cucinato degli ottimi pizzoccheri, in ricordo di un evento simile organizzato durante la scorsa estate.

Parola d’ordine, condivisione

Un bel momento di condivisione che ha avuto, come ospiti, anche il parroco don Marco Crippa e il responsabile della pastorale giovanile, don Matteo Moda. Al termine gli “Incredabili” hanno ballato. Poi, prove per lo spettacolo teatrale che andrà in scena nel prossimo gennaio.