Una toccante poesia per il suo cane, anche Tom Corengia al festival "Appiano degli usignoli"

Una poesia toccante per la sua Berky. Un gesto d'amore, un componimento sentito. Domani sera, sabato 5 ottobre, in Villa Rosnati ad Appiano Gentile, in occasione delle premiazioni del festival "Appiano degli usignoli", sarà presente anche il fondatore del gruppo Facebook Lagh de Com.

La poesia come gesto d'amore

Tomaso Corengia, 68 anni, amministratore del gruppo con più di 18.000 iscritti spiega così la decisione di partecipare al festival appianese: "Questo sabato sarò al mio paese natio di Appiano Gentile, proprio nel Comune, per la premiazione di un concorso di poesia, essendo stato scelto nei primi dieci finalisti. Non mi interessa il non aver raggiunto il podio, se solo avrei voluto, il mio scritto sarebbe stato diverso, sicuramente improntato su quello che gli altri si aspettano e apprezzano un po'di più. Purtroppo, non mi viene così, io scrivo il semplice mio essere, i miei sentimenti e quello è tremendamente importante per me. Una poesia sentita, dedicata alla mia Berky il giorno che spense gli occhi a casa sua, proprio questo trentuno di ottobre. Sono assolutamente felice che sia stata letta questa poesia e apprezzata tal quale, che la mia emozione sia stata recepita come un flusso di sensibilità e amore: questa è vittoria. A me importa che quando la rileggo a mia volta io riveda quell'ultimo suo sguardo, ecco ciò che importa per me ed è il premio più bello. Che bello dai, ritornerò al mio paese dove ho aperto gli occhi, con un opera dedicata a chi gli occhi li ha spenti, con amore e con vicino l'amore".

"Il gruppo? Un modo per rimanere legati al territorio"

Amministratore del gruppo Facebook Lagh de Com, Corengia ha creato un luogo virtuale dove tessere relazioni. Dove sentirsi a casa. "E' nato nel gennaio 2019 come mezzo per condividere fotografie del nostro lago. Per rimanere legati al territorio. Poi le cose si sono volute e mi piace pensarlo come uno scrigno di emozioni. Soprattutto durante il periodo del Covid è stato utilizzato per rimanere in contatto, per sentirsi meno soli".

"Appiano degli usignoli"

Il festival, organizzato dal gruppo di lavoro comunale e fondato da Dino Vullo, è in programma per domani, nella sala consiliare di Villa Rosnati. Alle 18 lettura e premiazione delle poesie e dei racconti brevi accompagnati dal violino di Maria Lurati. Ingresso gratuito.