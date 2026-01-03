Under 13, sette partite e sette vittorie: i Warriors appianesi sono inarrestabili

Sette partite giocate e sette vittorie agguantate per l’Under 13 dell’Indipendente Basket di Appiano Gentile.

Under 13 da record

D’altra parte, se la squadra si chiama Warriors ci sarà pure un motivo e gli Under 13 dell’Indipendente Basket di Appiano Gentile lo stanno dimostrando in maniera più che egregia. Tutti provenienti dal minibasket – regole diverse e una concezione di squadra molto diversa dal campionato Fip, girone H – sono seguiti dal coach Angelo Serafini, dall’aiuto allenatore Stefano Longo e dal dirigente Raul Guffanti.

Partenza col botto

“E’ stata una partenza alla grande – esordisce, raggiante, Longo – Senza contare che abbiamo già incontrato le squadre più forti: Cermenate, Cantù, Saronno, Cucciago e la Comense”. A fare la differenza le capacità dei ragazzi, annata 2013/2014, ma anche l’impronta data dai coach, dove il gioco di squadra e la coesione in campo si sono rivelate l’ingrediente determinante. “Lavoriamo sui fondamentali e gli allenamenti sono molto impegnativi ma questo metodo sta dando risultati. E poi, i ragazzi sono contenti: ci troviamo in palestra il lunedì, il mercoledì e il giovedì, dalle 16.30 alle 18 ma già tre quarti d’ora prima iniziano ad arrivare. E’ un bel segnale”.

Ottimi anche i risultati individuali

Come sono un ottimo segnale i risultati conseguiti anche individualmente. Letizia, Castelli e Vindas hanno preso parte alla selezione della Maglia azzurra provinciale, che si è tenuta un mese fa al PalaErba (circa 100 atleti). “Castelli e Vindas sono passati alla selezione regionale di Carugate a metà dicembre e rimaniamo in attesa. Inoltre, diversi componenti della Under 13 svolgono il ruolo di innesti per le U14. Siamo davvero orgogliosi del percorso intrapreso fino a oggi. Mancano ancora poche partite per concludere il girone di andata e siamo fiduciosi per il ritorno”.