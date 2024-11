Uno spettacolo per raccontare l'importanza delle Comunità energetiche rinnovabili

Uno spettacolo teatrale a Olgiate Comasco per conoscere meglio le Comunità energetiche rinnovabili.

Uno spettacolo per saperne di più

L'appuntamento è in calendario per venerdì 15 novembre, alle 21 al centro congressi Medioevo. L’Amministrazione comunale olgiatese, in collaborazione con Ecofficine, Comuni di Bregnano e Cadorago e col contributo di Fondazione Cariplo, propone uno spettacolo dal titolo "Ma mi faccia il piaCER...".

Le Comunità energetiche rinnovabili

Perché organizzare uno spettacolo teatrale? L'obiettivo è chiaro: l'evento, infatti, ripercorre la storia dell’energia dall’antichità ai giorni nostri, fino alle Comunità energetiche rinnovabili, mostrandone l’enorme potenzialità e promuovendo una consapevolezza ecologica.

L'impegno del Comune per le Cer

Uno spettacolo divertente e istruttivo, a ingresso libero. La proposta segue quella di giovedì 7 novembre, quando il Comune ha invitato a un confronto le associazioni olgiatesi, affinché i volontari possano fare da volano alla sensibilizzazione sulle Comunità energetiche rinnovabili.