Venticinque anni contro i ladri: il Comitato sicurezza dà l’esempio

Venticinque anni di lotta contro i topi d’appartamento ad Appiano Gentile. Venticinque anni di Comitato sicurezza.

Comitato sicurezza, una storia di successo

La storica associazione appianese guidata dal presidente Carlo Vassalli è un fulgido esempio da seguire che, quest’anno, ha tagliato un traguardo da incorniciare. Nessuna grande festa per l’anniversario quanto, piuttosto, il proseguimento di un lavoro svolto con grande professionalità. Di fatto, il sodalizio garantisce la presenza, tutte le notti, di una guardia giurata che percorre 150 chilometri in città, compiendo tre "giri". Dalle 22.30 alle 5.30 tiene sotto controllo le abitazioni. "Il Comitato sicurezza è nato a causa di una situazione emergenziale - spiega Vassalli - Appiano fu colpita da un’ondata di furti mai vista prima e si decise di fare qualcosa a riguardo". La nascita, quindi, del sodalizio avvenuta 25 anni fa. I cittadini mobilitati e il primo presidente Paolo Nelzi. "Inizialmente, sulla scorta della problematica, avevano aderito 870 famiglie - prosegue Vassalli - Parliamo di un momento in cui si registrarono una trentina di furti al mese. E’ fisiologico che i numeri degli iscritti siano, col tempo, diminuiti. Superiamo comunque, abbondantemente, le 200 adesioni e questo è sintomo di un servizio apprezzato". Sono un’ottantina i punti di controllo "punzonati" dalla guardia giurata. In caso di movimenti sospetti vengono allertate le Forze dell’ordine, ma non solo.

Controllo capillare

"Anche se c’è qualche anomalia l’istituto di vigilanza interviene. Ha i numeri di tutti gli aderenti che possono quindi essere immediatamente avvisati. E’ successo a me personalmente: avevo dimenticato il cancello aperto e sono stato chiamato perché la guardia voleva sincerarsi che fosse tutto a posto. Ho apprezzato". Da rimarcare anche l’ottima collaborazione con il Comune. "I controlli avvengono anche per gli edifici pubblici - conclude il presidente - Penso che la nostra forza stia proprio nell’essere un’associazione senza alcun fine politico. La sicurezza non è strumentale".

Adesioni aperte

Aperto il tesseramento semestrale. Una quota semestrale di 45 euro permetterà di avere a disposizione una guardia giurata nel pattugliamento della città. Non solo, il Comitato sicurezza, per chi volesse, offre anche un numero WhatsApp dove segnalare eventuali truffe, furti o tentativi. Anche l’Amministrazione comunale usufruisce di questo servizio per alcuni edifici pubblici, come la palestra o Villa Rosnati. E’ possibile aderire tramite bonifico Iban sul conto IT26 M05 69650 8700 0002 9009 X15. Il nuovo periodo che verrà coperto sul territorio va dal mese di maggio a ottobre, dopodiché si procederà con una nuova campagna di adesioni.

Gazebo in piazza Libertà

Le sottoscrizioni continueranno a essere raccolte in piazza Libertà oggi, sabato 26 aprile. Dopodiché si proseguirà anche nei sabati 3 e 10 maggio. Gazebo anche nelle domeniche 27 aprile, 4 e 11 maggio.

Banchetto presente al mercato settimanale nei martedì 29 aprile e 6 maggio. Possibilità di aderire alla campagna dalle 8.30 alle 12.