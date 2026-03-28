Via Brugora, la Giunta dà il via libera per il nuovo parcheggio

Ok al progetto esecutivo per la creazione del posteggio pubblico ad Arcellasco di Erba che ha un costo di 500mila euro

Obiettivo: migliorare la fruibilità dell’intero comprensorio

Via libera alla realizzazione di un nuovo parcheggio in via Brugora. E’ stato approvato dalla Giunta, infatti, il progetto esecutivo per la creazione del posteggio pubblico che ha un costo di 500mila euro. Si tratta di un’opera di urbanizzazione presentata come strategica, poiché favorisce indirettamente il processo di riqualificazione del nucleo di antica formazione della frazione di Arcellasco, migliorando la fruibilità dell’intero comprensorio.

Saranno realizzati anche un marciapiede e rifatti gli asfalti

In totale saranno poi a disposizione della frazione di Arcellasco trenta stalli pubblici, di cui uno riservato ai disabili, e tre posti per motociclette. In due posteggi verrà predisposta la tubatura per una possibile futura installazione delle colonnine di ricarica peri veicoli elettrici.

Sarà inoltre creato un marciapiede a collegamento tra il posteggio e la strada e visto il pessimo stato del manto stradale di via Brugora, è previsto il rifacimento dell’asfalto nel tratto tra il cantiere e la via Verdi.