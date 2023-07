Via Fossano a Cantù: strada chiusa di notte per asfaltatura.

Via Fossano a Cantù: strada chiusa di notte per asfaltatura

Parte un altro cantiere in città. Come da cronoprogramma dell'assessorato ai Lavori pubblici, sarà questa volta via Fossano ad essere interessata dai lavori di sistemazione del manto stradale. Trattandosi di una strada particolarmente trafficata, che unisce la città alla frazione di Vighizzolo, l'Amministrazione ha optato per il cantiere notturno.

La chiusura

E' stato pertanto istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Fossano da domani, lunedì 3 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 6, fino al termine dei lavori di riasfaltatura della strada previsto per giovedì 6 luglio.