Vigili del fuoco, interventi in forte crescita

Alluvioni, allagamenti, alberi caduti o pericolanti per la pioggia: cambia il clima e cambia anche il lavoro dei Vigili del fuoco.

Vigili del fuoco, i dati

Interventi in netto aumento, seppur di natura diversa rispetto al classico spegnimento degli incendi, per il distaccamento di Appiano Gentile. E’ stato un anno davvero ricco per i volontari guidati dal responsabile Federico Girola. Da una parte i festeggiamenti per i 125 anni di storia e, dall’altra, per una mole di lavoro sempre più in crescendo. Nel 2025 gli interventi sono stati 832, contro i 723 del 2024. Il che ha portato, mediamente su tutte le tipologie di servizio, a un aumento del 10%.

“Mesi impegnativi”

“Indubbiamente, sono stati mesi impegnativi – esordisce Girola – Gli incendi sono ancora predominanti e si sono fermati a 126. Crescono, però, molto di più, gli interventi sugli allagamenti, arrivati a quota 99: è il segno dei tempi ed è segno del cambiamento climatico. I tagli piante sono stati 62. Purtroppo, piogge e venti forti creano numerosi problemi, ancora di più se il verde non viene mantenuto a dovere”. Gli incidenti stradali, invece, sono stati 83 e 88 i soccorsi persona (cittadini rimasti chiusi in casa o in difficoltà, incidenti sul lavoro). “Entriamo in azione anche per il salvataggio degli animali, 58 lo scorso anno: quello che mi ricordo ancora bene è stato per una bellissima civetta rimasta incastrata in una canna fumaria. Poi, abbiamo gli interventi per le fughe di gas e in supporto alle Forze dell’ordine”.

Un distaccamento composta da 35 volontari

Insomma, i 35 volontari sono una risorsa su cui si può sempre contare, grazie anche a un parco mezzi ricco e che, nei prossimi mesi, si amplierà con una piattaforma antincendio detta “tridimensionale”. “Ci tengo a ringraziare chi ci ha preceduto e il personale operativo per l’impegno che dimostra quotidianamente nel soccorso tecnico urgente e nelle normali attività come le manutenzioni dei mezzi, attrezzature e quelle che richiede la caserma”. Infine, un appello: “Il lavoro è tanto e continua ad aumentare, motivo per cui siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari, chi è interessato può mandarci una e-mail con il suo contatto a: dist.co03.appianogentile@vigilfuoco.it”.