Villa San Benedetto ospita i meteorologi di 3B Meteo

Gli ospiti di Villa San Benedetto Menni incontrano i meteorologi di 3B Meteo per il sociale, il programma di diffusione della cultura metereologica del centro meteo italiano. L'incontro è stato organizzato nella struttura di Albese nei giorni scorsi.

Un progetto rivolto agli ospiti del Centro diurno e della Residenza sanitaria

“3Bmeteo per il sociale” è il progetto gratuito, rivolto a scuole, Rsa, ospedali, enti, comunità e associazioni che, dal 2022, ha permesso a circa 15.000 tra bambini, ragazzi e adulti di tutta Italia di confrontarsi con meteorologi professionisti, attraverso curiosità e dati scientifici, e conoscere le caratteristiche dei fenomeni atmosferici che viviamo ogni giorno.

È così che gli Ospiti del Centro Diurno Psichiatrico e della Residenza Sanitaria Disabili hanno partecipato all’evento con interesse e accolto la meteorologa Lucia Drago Pitura, che così commenta l’esperienza:

“Abbiamo organizzato due incontri con gli ospiti di Villa San Benedetto Menni per approfondire i temi del meteo e dei cambiamenti climatici. Un’occasione per passare del tempo anche divertendosi con il “meteo-quiz”, creato appositamente da 3Bmeteo. Assistiamo all’intensificarsi di fenomeni atmosferici estremi, e raccontare le caratteristiche della pioggia, delle temperature, attraverso curiosità e domande e risposte è coinvolgente. Adulti e bambini raccontano le loro esperienze e noi trasferiamo le informazioni, per esempio, su come nascono le trombe d’aria, sul perché sia bene non sostare sotto un albero durante un temporale, o ancora sul peso di un chicco di grandine. Un’esperienza molto importante che apre anche al confronto sul cambiamento climatico e sulle azioni che ognuno di noi può adottare per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente”.

“I temi proposti hanno suscitato desiderio di approfondimento che si è protratto nei giorni successivi all’incontro con la meteorologa e ha favorito la discussione in piccoli gruppi”, ha commentato una educatrice dell’equipe del Centro Diurno Psichiatrico di Villa San Benedetto Menni. “Attività di questo tipo sono fonte di stimolazione cognitiva ed è molto bello che vangano proposte in realtà come la nostra”. Ringraziamo “3Bmeteo per il sociale” per averci offerto questa opportunità e confidiamo che presto possano esserci nuove occasioni di approfondimento".