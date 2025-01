Caslino avrà un suo gruppo di volontari per le emergenze e in aiuto alle associazioni

"Caslino ha bisogno di te! Entra a far parte di una squadra unica e senza precedenti: il Gruppo Volontari di Caslino. Per la Caslino dei nostri sogni". Con queste parole il Comune presenta la nuova iniziativa, rivolgendosi direttamente ai cittadini.

Idea nata dopo la frana del 2024

L’obiettivo sarà quello di creare una squadra formata da diversi cittadini che, volontariamente, siano pronti a dare una mano in paese sostenendo alcune attività, intervenendo in situazioni di necessità e di emergenza.

"Durante l’estate del 2024, sul territorio di Caslino d’Erba è avvenuta una frana. In paese vi era una situazione di emergenza e alcuni cittadini hanno scelto volontariamente di dare una mano nell’affrontare le difficoltà. Visto questo gesto positivo, abbiamo pensato di dare vita in paese a un nuovo gruppo formato da volontari - dichiara il vicesindaco Pompilio Sturdà - In questo modo i cittadini potrebbero intervenire subito nelle diverse situazioni, incluse anche quelle di difficoltà, col fine di fronteggiare il pericolo e dare una mano magari alla Protezione civile".

Non solo, perché i volontari oltre a intervenire nelle attività di emergenza ed aiuto, potrebbero svolgerne anche altre. Ad esempio, dare una mano nel servizio di scuolabus, oppure ancora tagliare i diversi prati presenti in paese.

Un aiuto anche alle associazioni

"Il volontariato è molto importante, infatti chiunque decida di svolgerlo potrà dare una mano al paese, alle sue realtà e ai cittadini. I volontari potrebbero svolgere sul territorio diversi interventi positivi - conclude il vicesindaco caslinese - Inoltre, il gruppo potrebbe fare del bene ad esempio alle diverse associazioni presenti in paese. Questo perché alcune realtà caslinesi necessitano di altre persone per poter svolgere le varie attività. I volontari potrebbero quindi essere una fonte di aiuto per la comunità e per le realtà del paese nell’andare avanti nei propri progetti. Ad esempio, al gruppo degli Alpini di Caslino d’Erba servirebbero dei nuovi volontari per poter proseguire le diverse attività. Prima della realizzazione di questa squadra, in paese non ne esisteva un’altra, quindi sarà una novità importantissima per Caslino d’Erba. Per quanto riguarda nello specifico le varie attività di cui si occuperà il gruppo, le progetteremo più avanti insieme ai volontari".

Per poter capire al meglio il fine di questa nuova iniziativa e aderire ufficialmente, gli interessati potranno partecipare a un incontro che si terrà sabato 8 febbraio alle 10.30 presso la sede comunale. Per ulteriori informazioni, i cittadini potranno altresì rivolgersi direttamente al Comune di Caslino d’Erba.