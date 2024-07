Voragine sistemata: via Carabinieri Lombardi riaperta al traffico

E' stata riaperta, dopo diversi giorni, via Carabinieri Lombardi. La strada era stata chiusa al traffico veicolare lo scorso 14 luglio a causa di un cedimento della rete fognaria che aveva provocato un rigonfiamento e poi una vera e propria voragine nell'asfalto.

Dopo il nubifragio

Il nubifragio di venerdì 12 luglio, che aveva provocato due grosse frane in paese, aveva solamente peggiorato la situazione. Alla deformazione del manto stradale, dovuta ad una perdita nella rete idrica comunale, si era infatti aggiunto il cedimento in più punti della rete fognaria in seguito alla caduta di fango e detriti. Como Acqua aveva dunque comunicato che i lavori di manutenzione della condotta si sarebbero protratti fino al 26 luglio: da qui la necessaria chiusura della strada che conduce al centro sportivo e alla parrocchia di Caslino d'Erba.

La fognatura è stata invece riparata con largo anticipo, dunque la strada è stata tempestivamente riaperta. "Vi era un problema legato al sollevamento e all’avvallamento dell’asfalto con successive fessurazioni e apertura di voragini per la sottostante presenza di acqua - ha fatto sapere l'Amministrazione comunale - È stata quindi individuata la tubazione rotta ed è stata riparata attraverso la sostituzione del tubo eseguita da Como Acqua".