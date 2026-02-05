Warriors avanti tutta, 11 partite e dieci vittorie: continua la cavalcata dell’Indipendente Basket

Warriors Appiano Gentile avanti tutta: 11 partite giocate e 10 vittorie. Il risultato della partita di domenica primo febbraio, persa 84 a 62 contro il Carate non ha fiaccato lo spirito degli Under 13 guidati da coach Angelo Serafini, dall’aiuto allenatore Stefano Longo e dal dirigente Raul Guffanti. D’altra parte la cavalcata, fin qui, ovvero il girone di andata, è stata da incorniciare: i giovani atleti, provenienti dal minibasket, hanno staccato di quattro punti i secondi in classifica.

“Un grande risultato”

“Un grande risultato – commenta Longo – ottenuto puntando sullo spirito di squadra e, soprattutto, cercando di dare spazio a tutti». D’altra parte, la forza degli Warriors è proprio la coesione, oltre alla tenacia e, ovviamente, alle capacità tecniche e di gioco dei singoli. «Ci siamo posti degli obiettivi da raggiungere – prosegue Longo – Ci concentreremo, come fatto fino a oggi, sul girone di ritorno, cercando di replicare il lavoro svolto fino a oggi”.

Obiettivi futuri

Rientrare nelle tre prime posizioni della classifica è il desiderio di tutti. «Ci permetterebbe di accedere alla fase regionale ed essere tra le 70 squadre migliori. Poi, una volta arrivati a quel punto ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto. L’importante è fare bene, che è poi quello che ci spinge a impegnarci settimana dopo settimana. Sarebbe già un traguardo importante». Un punto di arrivo dal quale partire per costruire un futuro che, a quanto pare, si preannuncia ricco di sorprese