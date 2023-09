Martedì 5 settembre e martedì 12 settembre 2023, dalle 20 alle 23 presso Mirastudio in via dell'Artigianato 38 a Cantù, si terranno due lezioni gratuite di fotografia seguite da una giornata di scatti sabato 30 settembre dalle 9.30 alle 17.30. Si tratta di un laboratorio gratuito pensato per ragazzi dai 18 ai 32 anni.

Workshop di fotografia per i giovani: iscrizioni ancora aperte

I primi due incontri prevedono un’introduzione di carattere teorico, seguita da un momento di analisi e interrogativi su come ci si vede e come ci si vorrebbe vedere. A questa fase di reciproco scambio segue il lancio di un’esercitazione proposta dalla professionista, con la

quale sarà chiesto ai partecipanti di elaborare delle idee per la realizzazione di due scatti fotografici.

Gli scatti verranno poi eseguiti nell’ultima giornata presso lo studio fotografico della docente. Insegnante del corso sarà Francesca Marelli, fotografa freelancer e co-founder di Hubmira che afferma: “Il corso vuol far riflettere sulla rappresentazione della nostra immagine, nella nostra presenza online e offline. Dopo una prima parte teorica verranno eseguiti degli scatti fotografici grazie all'aiuto reciproco dei partecipanti che potranno scambiarsi dietro e davanti l'obiettivo.”

Le iscrizioni sono ancora aperte al seguente link: https://forms.gle/FrBDW5drFHmYfGaa8

Il workshop è inserito all’interno del progetto “Giovani Costellazioni 2.0” finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia, capofila il Comune di Mozzate, partner di progetto Mondovisione, Coop. Lotta Contro l’Emarginazione, A.S.C.I, Azienda

Sociale Comuni Insieme e Csv Insubria.