World vegan day: la testimonianza di Lisa Marino

L’alimentazione come solida base per una nuova filosofia di vita: sposare il veganismo è una scelta che ormai sempre più persone stanno valutando. Il 1° novembre è stata proprio la Giornata Mondiale dei Vegani, ovvero di tutte quelle persone che decidono di eliminare dalla propria vita tutti gli alimenti di origine animale, compresi i derivati. Dietro questa presa di posizione spesso c’è un pensiero che poi va oltre il più semplice ambito dell’alimentazione, innestando riflessioni di carattere etico e sociale.

Sul tema si è espressa Lisa Marino, di Cantù, che ormai da parecchi anni ha impresso questa svolta alla sua vita:

"Io sono vegana da circa 15 anni, dal mio punto di vista essere vegani vuol dire fare il possibile per non ledere la vita altrui, sia degli animali, ad esempio con l’alimentazione, che in generale delle persone. Tra gli obiettivi ci sono anche salvaguardare l’ambiente e tutelare i diritti umani. La visione è molto più ampia, non bisogna limitarsi solo ai discorsi riguardanti la tavola".