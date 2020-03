8 marzo il Comune di Figino festeggia tutte le donne in un modo speciale

8 marzo, Festa delle donne.

L’iniziativa del comune di Figino Serenza

La Festa delle donne quest’anno cade in un momento per lo meno particolare. Ma nessuno si dimentica comunque della festa (a Como bellissima l’iniziativa dell’Arci). Il Comune di Figino Serenza ha deciso di farlo in modo particolare. Come, lo spiega il sindaco Roberto Moscatelli.

Con il posizionamento di questa nuova panchina nel nostro parco comunale,

vogliamo celebrare e ringraziare TUTTE LE DONNE della nostra splendida comunità ed in particolar modo, in questo momento di emergenza sanitaria, tutte quelle donne che stanno operando quotidianamente senza sosta nei presidi ospedalieri, nelle terapie intensive, nelle sedi della protezione civile e in ogni angolo delle nostre città per fronteggiare questo problema.

Avremmo voluto la partecipazione di tutta la cittadinanza per fare con voi una celebrazione ufficiale e ritagliarci un momento per ricordare alcune delle donne che hanno lasciato un segno importante nel nostro paese, ma purtroppo abbiamo dovuto adempiere anche noi alle direttive Ministeriali, evitando questo evento per tutelare la nostra e la vostra salute.